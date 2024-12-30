Младшая дочь Сумской отказалась от актерства и рассказала, чем хочет заниматься

Что говорит дочь Сумской

Так, Борисюк поделилась, что сейчас решила реализовывать свои планы, которые давно откладывала. В течение последнего года она собирала средства, заработанные на актерстве, и теперь хочет вложить их в собственное дело. В частности, девушка хочет работать в сфере моды и заниматься разработкой дизайна для спортивной одежды.

"Сейчас я нахожу себя в других делах, чтобы хоть немного отделиться в эту страну покоя и наконец попробовать то, что я откладывала очень долго, когда даже училась в университете. Я сейчас планирую бизнес. Я просто хочу продемонстрировать родителям и себе, что аналитические и творческие способности могут сочетаться в одном человеке", - сказала актриса.

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Анна не скрывает, что рада иметь опыт актерства и, если она того пожелает, то сможет вернуться к этой работе. Однако сейчас она хочет попробовать свои силы в чем-то совсем другом.

Что касается ее звездных родителей, то они с пониманием восприняли такое решение и подчеркнули, что для них главное - счастье дочери.

"Я на самом деле работала год с мамой. Это был безумный опыт, и я от него не отказываюсь. Я вижу, как трудно сегодня, бешеная конкуренция, театр забит, кино снимается, все хорошо. Моя мама говорит: "Дочь, чтобы ты была счастливой". Моя мама этого хотела изначально, а я понимаю, что я это люблю, но понимаю, что мне недостаточно. Я хочу больше. Я понимаю, что смогу в любой день вернуться", - также поделилась Анна.

Напомним, младшая дочь Ольги Сумской и Виталия Борисюка пошла по стопам звездных родителей и закончила вуз, получив образование актрисы. После обучения она вместе с родителями выступала на сцене и гастролировала по Украине.

Ольга Сумская с мужем и дочерью (фото: instagram.com/olgasumska)

Также Ольга Сумская имеет старшую дочь Антонину Паперную, которая появилась в ее браке с Евгением Паперным. Сейчас Антонина живет в РФ вместе с мужем и двумя детьми. И нынешний муж Сумской комментировал отношения с дочерью Ольги от первого брака. Что сказал по этому поводу Виталий Борисюк - читайте в этом материале.