"Называла папой". Борисюк прокомментировал отношения со старшей дочерью Сумской, которая осталась в Москве

Виталий Борисюк, украинский актер и муж Ольги Сумской, впервые за долгое время высказался об отношениях с Антониной Паперной, старшей дочерью Сумской от первого брака.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его комментарий для "Люкс ФМ" рассказывает об этом подробнее.

Что муж Сумской говорит об Антонине Паперной

Старшая дочь Ольги Сумской, как известно, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину осталась жить в стране-агрессоре и дальше строит там карьеру. Она живет там вместе со своим мужем и двумя детьми.

Тем временем Борисюк тепло отзывается об Антонине и даже называет ее "своим полноценным вторым ребенком".

"Тоня для меня как родной ребенок, потому что я с ней с полугодовалого возраста. Тоня уже с года называла меня папой. Для меня это полноценно абсолютно второй ребенок. Я так же волнуюсь, переживаю за все, что происходит", - говорит он.

скриншоты из интервью

Актер отмечает, что общество отказывается "просканировать ситуацию" и понять, почему Паперная не может бросить все и уехать из страны-агрессора.

"Те, кто об этом пишет, если бы действительно эту ситуацию просканировали и поняли, что нельзя так просто с двумя детьми куда-то уехать, когда у тебя дом, когда у тебя вся жизнь там. Как она с ними уедет? Их просто не выпустят. А давайте говорить, сколько миллионов украинцев осталось там, до сих пор работают! Никто не говорит, сколько мы сделали сборов, скольким мы помогли!" - эмоционально сказал Виталий.

Напоследок звезда подчеркнул, что критика из-за этой ситуации направлена не только в сторону его звездной жены, но и на него лично.

"И эти хейты перепадают и мне, не только Оле. Конечно, мы поддерживаем друг друга и с пониманием относимся к этой сверхсложной теме, я бы так сказал", - также отметил избранник Сумской.

скриншоты из интервью

Что известно об Антонине Паперной

Актриса выехала в Россию еще задолго до начала полномасштабного вторжения. Там она занялась своей карьерой, а впоследствии начала отношения с российским актером Владимиром Яглычем. У пары родилось двое детей - дочь Ева и сын Даниил.

Старшая дочь Сумской молчит о российской агрессии в Украине, и звездная мама не раз защищала дочь в глазах общества.

Антонина Паперная и Владимир Яглыч на мероприятии в Москве (фото: instagram.com/yaglych)

Напомним, в своем втором браке с Виталием Борисюком Сумская родила дочь Анну. Девушка после школы пошла по стопам звездных родителей и тоже стала актрисой. Первым мужем Ольги был актер Евгений Паперный.

Семья Ольги Сумской (фото: instagram.com/olgasumska)