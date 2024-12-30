Молодша донька Сумської відмовилася від акторства і розповіла, чим хоче займатися

Що каже донька Сумської

Так, Борисюк поділилася, що наразі вирішила реалізовувати свої плани, які давно відкладала. Протягом останнього року вона збирала кошти, зароблені на акторстві, і тепер хоче вкласти їх у власну справу. Зокрема, дівчина прагне працювати у сфері моди та займатися розробкою дизайну для спортивного одягу.

"Зараз я знаходжу себе в інших справах, щоб хоч трішки відділитися в цю країну спокою і нарешті спробувати те, що я відкладала дуже довго, коли навіть навчалася в університеті. Я зараз планую бізнес. Я просто хочу продемонструвати батькам і собі, що аналітичні і творчі здібності можуть поєднуватися в одній людині", - сказала акторка.

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Ганна не приховує, що рада мати досвід акторства і, якщо вона того забажає, то зможе повернутися до цієї роботи. Проте наразі вона хоче спробувати свої сили в чомусь зовсім іншому.

Що стосується її зіркових батьків, то вони з розумінням сприйняли таке рішення та підкреслили, що для них головне - щастя доньки.

"Я насправді працювала рік з мамою. Це був шалений досвід, і я від нього не відмовляюся. Я бачу, як важко сьогодні, шалена конкуренція, театр забитий, кіно знімається, все добре. Моя мама каже: "Доця, аби ти була щасливою". Моя мама цього хотіла від початку, а я розумію, що я це люблю, але розумію, що мені недостатньо. Я хочу більше. Я розумію, що зможу будь-якого дня повернутися", - також поділилася Ганна.

Нагадаємо, молодша донька Ольги Сумської та Віталія Борисюка пішла стопами зіркових батьків та закінчила виш, отримавши освіту акторки. Після навчання вона разом із батьками виступала на сцені та гастролювала Україною.

Ольга Сумська з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/olgasumska)

Також Ольга Сумська має старшу доньку Антоніну Паперну, яка з'явилася у її шлюбі з Євгеном Паперним. Нині Антоніна мешкає в РФ разом із чоловіком та двома дітьми. І нинішній чоловік Сумської коментував стосунки з донькою Ольги від першого шлюбу. Що сказав з цього приводу Віталій Борисюк - читайте у цьому матеріалі.