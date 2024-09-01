"Ее буллили в детстве". Евгений Клопотенко прокомментировал ссору с Раминой Эсхакзай

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-шоу "NABARI" .

В марте 2023 года Рамина взяла интервью у Лободы, а Клопотенко осудил ее за это. После чего блогерша назвала его лицемиром.

На вопрос ведущего "NABARI" Андрея Черновола, отказал бы ей шеф-повар после этой ситуации в посещении его ресторана, Евгений ответил: он не против видеть ее в своих заведениях.

“Она нормальная. Мы с ней на некоторых шоу встречались, общались. Она говорила, что ее буллили в детстве. Пожалуй, это форма защиты такая ее, что я лицемер. Но она брала интервью у Лободы. Где здесь логика? Она раньше тянула в инфопространство людей, которых нужно кенсилить и ничего с ними не делать", - сказал Клопотенко.

Также ресторатор признался, что после этого они с Раминой не обсуждали конфликт.

Что предшествовало скандалу

В апреле этого года Эсхакзай поинтересовалась у своих подписчиков, с какими украинскими деятелями они хотели бы увидеть интервью.

Кто-то из пользователей предложил Рамине пригласить на интервью повара, на что она негативно отреагировала. В stories в Instagram Рамина назвала его лицемером.

Также журналистка добавила скриншот одной из публикаций Евгения, в которой он унизил ее за интервью с экс-советником президента Алексеем Арестовичем, российским юристом Марком Фейгиным и певицей Светланой Лободой с подписью "Эволюция какая разница деятельности Рамины".

Скриншот