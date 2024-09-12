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Джон Бон Джови спас от смерти женщину (видео)

Четверг 12 сентября 2024 14:10
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Джон Бон Джови спас от смерти женщину (видео) Джон Бон Джови (фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Известный певец Джон Бон Джови приятно удивил фанатов и стал героем всех новостных сюжетов на телевидении. Артист случайно спас женщину, которая хотела совершить самоубийство.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), этот момент попал на видео.

Что произошло

Певец снимал клип в Нэшвилле. 62-летний Бон Джови находился на мосту и заметил женщину, которая собиралась прыгнуть в воду.

Артист отреагировал мгновенно. Он подошел к неизвестной вместе со своим телохранителем и начал с ней говорить. Всего за несколько секунд ему удалось уговорить женщину, чтобы она отказалась от идеи прыгать.

Она перелезла на мост, хотя была уже в шаге от самоубийства - неизвестная стояла прямо перед "пропастью", держась руками за перила. Когда Бон Джови уговорил ее вернуться на мост, трагедию удалось предотвратить.

Джон Бон Джови спас от смерти женщину (видео)

Бон Джови спас женщину (скриншот)

Певец обнял женщину. А момент, когда он спас ее от смерти, мгновенно разлетелся в сети. Об этом уже говорят в американских новостях.

Также инцидент прокомментировал начальник местной полиции. Он отметил, что благодарен певцу за его поступок.

"Большие аплодисменты Джону Бон Джови и его команде за помощь женщине в кризисном состоянии. Бон Джови помог ей слезть с края моста через реку Камберленд и оказаться в безопасности. Мы все должны работать, чтобы обеспечить безопасность друг друга", - заявил он.

К слову, ранее Эминем растрогал выступлением на MTV Video Music Awards 2024.

Кроме того, недавно Евгений Клопотенко раскрыл детали встречи с Майклом Дугласом.

При создании материала были использованы источники: TMZ, трансляция новостей на YouTube-канале 9NEWS.

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