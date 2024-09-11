"Поел у нас": Клопотенко раскрыл детали встречи с Майклом Дугласом и поделился яркими фото
Звездный кулинар Евгений Клопотенко показался в компании голливудского актера Майкла Дугласа, который приехал в Украину.
Что шеф-повар рассказал о встрече со знаменитостью, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его Instagram.
Клопотенко встретился с Дугласом
В соответствующей публикации Евгений отметил, что Майкл заехал к нему в ресторан. Как известно, Клопотенко является владельцем заведения "100 лет тому вперед", расположенном в столице. Там американский актер попробовал традиционные украинские блюда.
Ресторан Майкл посетил вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также представителями Эстонии, Германии, Финляндии, Франции и других иностранных делегаций.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен. Мой шок в шоке. Надеюсь он вдохновился на решения, о которых мы с вами мечтаем (очень дальнобойные). Актер Майкл Дуглас (поел у нас и теперь его основной инстинкт - это навернуть борща с салом)", - написал Евгений в посте.
Фото, которые показал Клопотенко (Фото: instagram.com/klopotenko)
"Нашу еду в "Укрзалізниці" по дороге в Киев ели представители Эстонии, Германии, Финляндии, Франции и других иностранных делегаций. Все эти люди поддерживают Украину и желают нашей победы. Ну как их не накормить? И это еще не конец. Это, бля*а, только начало. Цем", - также отметил он.
Кроме того, как можно увидеть, кулинар поделился яркими фото, на которых позировал вместе с 79-летним Майклом.
Евгений пообщался с Майклом и его сыном (Фото: instagram.com/klopotenko)
Реакция сети
- "Укрзалізниця" обожает собирать друзей Украины вместе", - написали представители "Укрзалізниці".
- "Женя, вы, капец, какой вы крутой. Вы понимаете, что Украина это Вы?! А Вы - это Украина"
- "Это невероятно! Женя, вы настоящий украинец! Обожаю Вас и Дугласа!"
- "Сытые люди, то хорошие люди, а сытые борщом, это вообще"
- "Вот это уровень!" - отметили другие пользователи.
Что известно о визите Дугласа в Украину
О его приезде сюда стало известно в среду, 11 сентября. Лауреат премии "Оскар" уже успел посетить Михайловский Златоверхий монастырь, Михайловскую площадь, парк Владимирская горка, а также Андреевскую церковь. В столицу он приехал вместе с сыном Диланом.
Майкл приехал в Украину в период полномасштабной войны с важной целью - присоединиться к участию в Саммите первых леди и джентльменов 12 сентября.
Майкл Дуглас в Киеве (Фото: facebook.com/gotokyiv)
Дуглас поддерживает нашу страну с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Он выражал слова солидарности с украинцами, а также в прошлом вручал награду жене и дочери незаконно заключенного в Крыму украинского журналиста Владислава Есипенко.
Тогда на мероприятии звезда появился в классическом костюме с сине-желтым платком в нагрудном кармане пиджака. В руках он держал табличку With Vladislav Yesypenko! #Ukraine.
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