ua ru
Ср, 27 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото "української Лари Крофт"

Новость на русском →
Середа 27 липня 2022 07:41
Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото "української Лари Крофт" Колаж РБК-Україна: "госпітальєрка" з позивним "Катана" захищає Україну не перший рік
Автор: Володимир Костирін

Українська військовослужбовець Олександра з позивним "Катана" допомагає рятувати життя на фронті, відкрито дивиться в обличчя жахам війни, розв'язаної РФ. 23-річна захисниця із зовнішністю голлівудської зірки також підкорює серця людей і простори інтернету своєю красою і відвагою.

Що відомо про дівчину, яка віддала перевагу солдатській формі з амуніцією "громадянці", яскраві фото хороброї красуні - у матеріалі нижче.

Олександра - доброволець. Вона взяла в руки зброю і вирішила захищати Україну ще три роки тому, задовго до повномасштабної інтервенції РФ і великої війни.

Так, до 24 лютого дівчина мала досвід роботи в декількох батальйонах.

Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;

Доброволець ЗСУ Олександра з позивним "Катана" (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

Фотографії "Катани" зараз активно ширяться мережею, де дівчину і називають "українською Ларою Крофт", і розмірковують про спеціалізацію захисниці. При цьому озвучувані в паблік варіанти з некоректною інформацією часом підхоплюють ЗМІ.

Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;

У дівчини 3-річний військовий досвід (фото: elle.ua)

Сама ж героїня, очевидно, не прагне до подібної популярності. І різні домисли про себе дівчині доводиться розвінчувати - під час війни вони явно не допомагають, можуть створити непотрібні проблеми.

Насправді "Катана" - стрілець, а не льотчик, танкіст, підводник або снайпер, як іноді помилково пишуть в інтернеті.

Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;

Українська захисниця Олександра (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

Дівчина входить до медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри", парамедики якого щодня рятують десятки життів в найгарячіших точках фронту.

Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;

"Госпітальєрка" з позивним "Катана" допомагає рятувати життя (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

У недавньому інтерв'ю журналу Elle Олександра, перебуваючи в очікуванні наступної ротації, уточнювала, що хоча офіційно на посаді стрільця, на службі займається й іншою роботою: "це може бути і медицина, і діловодство, якщо там потрібна допомога".

Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;

Стрілець-доброволець Олександра з позивним "Катана" (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

Дівчина любить тварин, а ще пише жартома у своєму Instagram, що в теплих стосунках - зі зброєю.

Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;

Олександра любить тварин і... свою зброю (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

"Катана" зізнається, що армійське життя з характерною відсутністю комфортних умов її зовсім не напружує.

"Єдині складнощі, з якими мені доводилося і доводиться справлятися, - це переживання мами та смерть друзів", - зазначає дівчина.

Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;

Стрілець ЗСУ Олександра з позивним "Катана" (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

Розповідаючи про те, що не дає їй зараз впасти духом і зламатися, Олександра говорить про українських дітей.

"Українські діти. Мені ніщо не рве душу так, як українські діти, які гинуть та страждають від цієї війни. Коли я бачу, як наші діти плачуть, - у мене падає забрало, і ні про який внутрішній надлом там не йдеться. Ми зобов'язані зробити все для того, щоб наші діти жили під мирним небом, у вільній та незалежній Україні, любили це життя і тільки з історії знали про те, що таке війна", - наголошує захисниця.

Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;

Олександра зі зброєю в руках захищає Україну від окупантів (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

Олександра переконана, що Україну чекає нове, велике і світле майбутнє, за яке потрібно боротися і відстоювати, адже "легко і безплатно дістається лише рабство".

Дівчина також не дарма нагадувала у своїй соцмережі про крилатий вислів "Si vis pacem-para bellum" (лат.), тобто "Якщо хочеш миру - готуйся до війни". А в тому, що РФ намагатиметься будь-якими способами знищити Українську державу, у "Катани" сумнівів не було.

Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;Молода захисниця рятує життя на фронті і підкорює красою мережу: фото &quot;української Лари Крофт&quot;

Українська військова Олександра з позивним "Катана" (фото: elle.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію української захисниці з позивним "Лотос".

А також публікували історію росіянки, парамедика Анастасії Леонової, яка воює за Україну.

Додамо, перед цим головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України лица войны Війна Росії проти України
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя