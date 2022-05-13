"В їхніх очах і душах ясність": Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна
Україна вже 79 добу продовжує боротися з вторгненням окупантів на нашу землю. Атаку ворога зі сміливістю відбивають українські військові. В їхніх очах і душах - сміливість і відвага.
Портрети наших захисників показав у себе на сторінці в Facebook Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Портрети з нуля. Ці позиції взяли на себе всі удари, крім хіба що ядерного. В очах і душах – абсолютна ясність. Готовність до всього. Заради нас. Заради перемоги", - підписав він знімки.
Автор фотографій - Арсен Федосенко.
Ці воїни захищають Україну від ворога (фото: facebook.com/arsen.fedosenko)
Зазначимо, що за 12 травня втрати ворога склали:
- особового складу - до 180;
- танки - 6;
- БМП - 6;
- БТР - 2;
- МТЛБ - 2;
- САУ - 3;
- РСЗВ - 1;
- мінометні розрахунки - 4;
- АТТ - 3.
Раніше повідомлялося, що військові ЗСУ на сході України за минулу добу знищили 180 російських окупантів і їх техніку.
Також ми писали, що бійці полку "Азов" показали відео, як вибивають ворога з позицій на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.