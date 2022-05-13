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"В їхніх очах і душах ясність": Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна

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П'ятниця 13 травня 2022 08:44
"В їхніх очах і душах ясність": Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна Героїв ЗСУ показали на знімках (facebook.com/arsen.fedosenko)
Автор: Людмила Жукова

Україна вже 79 добу продовжує боротися з вторгненням окупантів на нашу землю. Атаку ворога зі сміливістю відбивають українські військові. В їхніх очах і душах - сміливість і відвага.

Портрети наших захисників показав у себе на сторінці в Facebook Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Портрети з нуля. Ці позиції взяли на себе всі удари, крім хіба що ядерного. В очах і душах – абсолютна ясність. Готовність до всього. Заради нас. Заради перемоги", - підписав він знімки.

Автор фотографій - Арсен Федосенко.

&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна&quot;В їхніх очах і душах ясність&quot;: Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається УкраїнаЦі воїни захищають Україну від ворога (фото: facebook.com/arsen.fedosenko)

Зазначимо, що за 12 травня втрати ворога склали:

  • особового складу - до 180;
  • танки - 6;
  • БМП - 6;
  • БТР - 2;
  • МТЛБ - 2;
  • САУ - 3;
  • РСЗВ - 1;
  • мінометні розрахунки - 4;
  • АТТ - 3.

Раніше повідомлялося, що військові ЗСУ на сході України за минулу добу знищили 180 російських окупантів і їх техніку.

Також ми писали, що бійці полку "Азов" показали відео, як вибивають ворога з позицій на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

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