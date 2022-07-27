Молодая защитница спасает жизни на фронте и покоряет красотой сеть: фото "украинской Лары Крофт"

Украинская военнослужащая Александра с позывным "Катана" помогает спасать жизни на фронте, открыто смотрит в лицо ужасам войны, развязанной РФ. 23-летняя защитница с внешностью голливудской звезды также покоряет сердца людей и просторы интернета своей красотой и отвагой.

Что известно о девушке, которая предпочла солдатскую форму с амуницией "гражданке", яркие фото храброй красавицы - в материале ниже.

Александра - доброволец. Она взяла в руки оружие и решила защищать Украину еще три года назад, задолго до полномасштабной интервенции РФ и большой войны.

Так, до 24 февраля девушка имела опыт работы в нескольких батальонах.

Доброволец ВСУ Александра с позывным "Катана" (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

Фотографии "Катаны" сейчас активно расходятся в сети, где девушку и называют "украинской Ларой Крофт", и размышляют о специализации защитницы. При этом озвучиваемые в пабликах варианты с некорректной информацией порой подхватывают СМИ.

У девушки 3-летний военный опыт (фото: elle.ua)

Сама же героиня, очевидно, не стремится к подобной популярности. И различные домыслы о себе девушке приходится развенчивать - во время войны они явно не помогают, могут создать ненужные проблемы.

На самом деле "Катана" - стрелок, а не летчик, танкист, подводник или снайпер, как иногда ошибочно пишут в интернете.

Украинская защитница Александра (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

Девушка входит в медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры", парамедики которого ежедневно спасают десятки жизней в самых горячих точках фронта.

"Госпитальерка" с позывным "Катана" помогает спасать жизни (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

В недавнем интервью журналу Elle Александра, находясь в ожидании следующей ротации, уточняла, что хотя официально в должности стрелка, на службе занимается и другой работой: "Это может быть и медицина, и делопроизводство, если там нужна помощь".

Стрелок-доброволец Александра с позывным "Катана" (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

Девушка любит животных, а еще пишет шутя в своем Instagram, что в теплых отношениях - с оружием.

Александра любит животных и... свое оружие (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

"Катана" признается, что армейская жизнь с характерным отсутствием комфортных условий ее совсем не напрягает.

"Единственные сложности, с которыми мне приходилось и приходится справляться, это переживание мамы и смерть друзей", - отмечает девушка.

Стрелок ВСУ Александра с позывным "Катана" (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

Рассказывая о том, что не дает ей сейчас упасть духом и сломаться, Александра говорит об украинских детях.

"Мне ничто не рвет душу так, как украинские дети, погибающие и страдающие от этой войны. Когда я вижу, как наши дети плачут, у меня падает забрало, и ни о каком внутреннем надломе там речь не идет. Мы обязаны сделать все для того, чтобы наши дети жили под мирным небом, в свободной и независимой Украине, любили эту жизнь и только из истории знали, что такое война", - подчеркивает защитница.

Александра с оружием в руках защищает Украину от оккупантов (фото: instagram.com/naemnicaoligarha)

Александра убеждена, что Украину ждет новое, большое и светлое будущее, за которое нужно бороться и отстаивать, ведь "легко и бесплатно достается только рабство".

Девушка также не зря напоминала в своей соцсети о крылатом выражении "Si vis pacem - para bellum" (лат.), то есть "Если хочешь мира - готовься к войне". А в том, что РФ будет пытаться любыми способами уничтожить Украинскую державу, у "Катаны" сомнений не было.

Украинская военная Александра с позывным "Катана" (фото: elle.ua)