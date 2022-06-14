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"Знаходжусь серед найкращих людей світу": історія росіянки, яка воює за Україну (відео)

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Вівторок 14 червня 2022 19:23
"Знаходжусь серед найкращих людей світу": історія росіянки, яка воює за Україну (відео) Колаж РБК-Україна: росіянка в лавах ЗСУ захищає Україну від окупантів-співгромадян
Автор: Володимир Костирін

У лавах української армії служить росіянка Анастасія Леонова, яка разом з іншими бійцями ЗСУ протистоїть повномасштабному вторгненню РФ. Парамедик рятує життя наших захисників ще з 2015 року, коли вирішила переїхати до Києва, і всі ці роки також бореться за українське громадянство.

Свою історію росіянка, яка воює за Україну, розповіла в інтерв'ю в проекті "Український свідок".

Як зізнається Леонова, будучи в РФ їй доводилося спостерігати, як люди в її країні поступово втрачали здоровий глузд під дією пропаганди.

Так, в Росії їй розповідали про Україну всілякі абсурдні жахачки, твердили, нібито в Києві не можна розмовляти російською, і що там "живуть фашисти". Коли ж Анастасія відповідала, що була в столиці України багато разів (часто приїжджала на всі канікули до бабусі в Київ) і нічого подібного там немає, жінці відповідали, що їй скоріш за все "показують якийсь інший Київ".

Закінчилося тим, що Леонова просто не витримала і в 2015-му переїхала в Україну в столицю.

&quot;Знаходжусь серед найкращих людей світу&quot;: історія росіянки, яка воює за Україну (відео)

Росіянка Анастасія Леонова переїхала в Україну 7 років тому (фото: скріншот з відео)

У нашій країні Анастасія пройшла підготовку на базі "Правого сектора", і зараз вона - інструктор тактичної медицини і парамедик ЗСУ.

Коли відразу після повномасштабного нападу РФ Леоновій пропонували виїхати за кордон - жінка відмовилася. Від 6 березня вона захищає Україну разом з військовими, спочатку в добровольчому батальйоні, а тепер у медичній частині ЗСУ.

&quot;Знаходжусь серед найкращих людей світу&quot;: історія росіянки, яка воює за Україну (відео)

Анастасія Леонова парамедик ЗСУ (фото: скріншот з відео)

Леонова є фігурантом досі не розкритої "справи Лісника" (йдеться про Олега Мужчіля, відомого також як Сергій Аміров, який був ліквідований в грудні 2015 року в ході операції СБУ).

Жінка досить швидко вийшла з СІЗО через відсутність доказової бази.

Оскільки Анастасія все ще "бореться" з міграційною службою, в якій їй не хочуть давати українське громадянство через те, що вона росіянка, вона не підлягає екстрадиції якраз через відкриту кримінальну справу.

"В окопах і з пораненими простіше. Вчити цілий батальйон легше, ніж воювати з міграційною службою" - зізнається парамедик.

&quot;Знаходжусь серед найкращих людей світу&quot;: історія росіянки, яка воює за Україну (відео)

Анастасія Леонова виїхала з РФ і захищає Україну від російських окупантів (фото: скріншот з відео)

Також Леонова зазначає, що на фронті "знаходиться серед кращих людей світу", і ображатися на бюрократичну тяганину і проблему з отриманням громадянства "просто немає часу - я дуже багато працюю". Так, всіх бійців побратимів Анастасія прекрасно знає - у кого нежить, у кого бронхіт.

Парамедик ЗСУ закликала звернути увагу на жінок-військовослужбовців, які отримують форму, розраховану на чоловіків, і їм доводиться вшивати одяг, пристосовуватися до нього, щось купувати самостійно.

"Коли будемо звільняти Крим, мені обіцяли купальник в піксель", - жартує Анастасія.

Відео: росіянка Анастасія Леонова служить в ЗСУ і на фронті з травня як парамедик

Нагадаємо, що Україну на війні захищають добровольці з 55 країн, а за словами представника Міжнародного легіону оборони України, найбільше американських та британських військових.

Також ми писали, що стали відомі деталі загибелі литовського режисера Кведаравічюса, який рятував людей у Маріуполі та був закатований російськими окупантами.

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