Херсон накрило великим градом: побило фарбу на машинах і " приходив Зевс"
Херсон накрило сильною зливою і потужним градом ввечері в четвер, 24 червня. Опадів жителі міста вже чекали з нетерпінням, оскільки кілька днів перед цим стояла сонячна і дуже спекотна погода. Однак на місто обрушився ще й великий град.
Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, негода налетіла на місто раптово і за кілька хвилин місто буквально затопило.
Вулиці міста швидко перетворилися на бурливі річки, а слідом за зливою посипався великий град. Все це супроводжувалося сильним штормовим вітром. Злива була нетривалою, але затопило вулиці в східній частині міста, Антонівку і Кіндійку. У Корабел також пройшла спочатку злива, а потім град. У Таврійському люди бачили яскраві блискавки.
"Вийшов на балкон вночі, привітався з Зевсом і пішов спати далі", - написав житель Херсона та опублікував барвисте відео з неймовірною блискавкою.
Гроза з градом не дісталася тільки до Шуменського - там пролетіло всього пару крапель.
Як зазначили в коментарях жителі Херсона, град був такого розміру і лупив з такою силою, що на автомобілях облупилася фарба.
Місцеві жителі також переживають також за урожай - сильний град міг сильно нашкодити овочам і фруктам.
Херсон накрило зливою і моторошним градом
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