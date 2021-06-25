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Київ попередили про негоду: можливі град і сильний вітер

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 16:43
Київ попередили про негоду: можливі град і сильний вітер Фото: у Києві очікується негода (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У суботу, 26 червня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Зокрема, синоптики прогнозують грози, місцями град та шквальний вітер.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"У Києві вдень 26 червня очікується гроза, місцями град і шквали вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Крім того, наголошується, що під час грози слід закрити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

Нагадавши, погода в Україні в найближчі вихідні дасть можливість видихнути після тижневої спеки.

Крім того, цього тижня зафіксували температурні рекорди у Рівному, Києві, а також на Закарпатті. У червні в Запоріжжі та області випала найбільша кількість опадів за останні 30 років.

Раніше повідомлялося, що Захід України сьогодні накриють дощі та град в інших регіонах-високий рівень пожежної небезпеки.

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