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День Святого Миколая: найсуворіша заборона дитячого свята

STYLERЖиття    18.12.2019 - 09:18
День Святого Миколая: найсуворіша заборона дитячого свята
День Святого Миколая 19 грудня (фото: landlord.ua)

День Святого Миколая традиційно вважається дитячим святом, але воно не завжди було таким

День Святого Миколая всі християни східного обряду відзначають 19 грудня. У православного свята, крім традиції класти дітям подарунки під подушку, є також дуже сувора заборона. Коли Святого Миколая почали вважати покровителем дітей, чому його називають "Чудотворцем", і що категорично не можна робити на Миколая - в матеріалі Styler.

Хто такий Миколай Чудотворець

Миколай народився в Малій Азії 15 березня 270 року. Він вів богоугодне життя і був обраний єпископом. У перших згадках про нього сказано, що він захистив трьох несправедливо засуджених до смерті візантійців.

Чудотворцем його стали називати після історії з бідною дівчиною, якій він допоміг вийти заміж, оскільки раніше без багатого приданого шансів укласти хороший шлюбний союз у неї не було. За переказами, Миколай підкинув через вікно в її кімнату шматок золота.

З традицією дарувати подарунки дітям пов'язане ще одне ім'я Святого Миколая - "Угодник". Вважається, що перші сувеніри від святого отримали учні церковно-парафіяльної школи при кафедральному соборі в Кельні в Х столітті.

День Святого Миколая: найсуворіша заборона дитячого свята

День Святого Миколая 19 грудня (фото: vgorode.ua)

Традиції на Святого Миколая

Традиція отримання подарунків під подушкою зберіглася і в наші дні. Згідно з давнім звичаєм, слухняні діти знаходили під подушкою солодощі, а шкодники - шматок вугілля.

Святого Миколая уявляють добрим сивочолим старцем, який приходить з небес з безліччю подарунків.

Дорослі також накривали святковий обід 19 грудня. Головною умовою був пісний стіл через обмеження Різдвяного посту. Існувала традиція у цей день варити пиво і веселитися.

Миколай також допомагає незаміжнім дівчатам. З цього дня починався сезон сватання, оскільки після Різдва можна було і весілля зіграти. Молоді дівчата напередодні 19 грудня наводили порядок у своїх скринях, щоб гідно зустріти сватів.

Головна заборона на Миколая Угодника

За одним із переказів в день Святого Миколая категорично заборонено робити що-небудь для себе з егоїстичних міркувань. Всі дії повинні бути спрямовані на потреби нужденних.

Вважається, що якщо у цей день не подбати про бідних або сиріт, то сім років будеш терпіти збитки.

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