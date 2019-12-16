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День Святого Миколая: гарні поздоровлення у віршах

STYLERЖиття    16.12.2019 - 21:02
День Святого Миколая: гарні поздоровлення у віршах
День Святого Миколая в Україні (Колаж РБК-Україна)

Традиції і звичаї дня Святого Миколая в Україні

День Святого Миколая відзначається православними християнами у всьому світі 19 грудня і за переказами Миколай Чудотворець виступив у ролі захисника трьох візантійців, яких несправедливо засудили до смерті. Він народився 15 березня 270 року в родині заможних людей з Патари у Лікії, провінції в Малій Азії. Був обраний єпископом у Мирі Лікійській.

Історія свята Святого Миколая

А ось чудотворцем його стали називати після того, як він зробив щедрий подарунок одній бідній, але закоханій парі. Молода дівчина не могла вийти заміж, так як у неї не було приданого. А вночі Миколай підкинув в її будинок згорток з грошима. Крім того, він багато років допомагав тим, хто потребував допомоги. Він приносив їм подарунки ночами і робив їх щасливими.

День Святого Миколая: гарні поздоровлення у віршахТрадиція дарувати подарунки дітям у цей день з'явилася в Х столітті. Першими щасливими власниками сувенірів стали учні церковно-парафіяльної школи при кафедральному соборі в Кельні.

Традиції на Святого Миколая

У кожній країні існують свої звичаї і традиції до цього свята. В Німеччині, Швейцарії і Австрії діти виставляють на ніч за поріг своє взуття, щоб вранці знайти там подарунок. У деяких країнах на камін вішають шкарпетки для подарунків. Крім того, в день Святого Миколая не тільки дарують подарунки, але і виконують бажання. Це може бути допомога бідним, дітям-сиротам.

Гарні поздоровлення у віршах на Святого Миколая

У день святого Миколая,

У всіх збуваються мрії.

Чого і вам від усієї душі бажаю,

А до того ж радості і краси.

З Днем святого Миколая

Від усього серця вітаю!

Хочу побажати вдачі,

І великого кохання на здачу.

День Святого Миколая: гарні поздоровлення у віршахПід подушку заглянеш –

Там подаруночок знайдеш,

Хай тобі від святого Миколая

Благодать прийде велика!

З святом Миколая Чудотворця! Нехай у вашому домі панує мир, порядок і затишок. Здоров'я і благополуччя всієї сім'ї. Нехай Господь охороняє від усього лихого, але подарує радість і любов!

Хай Святий Миколай оберігає твій шлях,

Нехай прибирає з нього всі перепони

Вірю, він зможе повернути додому всіх!

Тобі там будуть несказанно раді.

День Святого Миколая: гарні поздоровлення у віршахНехай небесний Чудотворець

Від усяких бід тебе береже

Тобі бажаю багато щастя,

Удачею, щастям нагородить.

Бажаємо миру і успіху,

Удачі, щастя і добра,

Хай світлою дорога буде завжди.

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