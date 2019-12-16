День Святого Миколая: гарні поздоровлення у віршах

День Святого Миколая в Україні (Колаж РБК-Україна)

Традиції і звичаї дня Святого Миколая в Україні

День Святого Миколая відзначається православними християнами у всьому світі 19 грудня і за переказами Миколай Чудотворець виступив у ролі захисника трьох візантійців, яких несправедливо засудили до смерті. Він народився 15 березня 270 року в родині заможних людей з Патари у Лікії, провінції в Малій Азії. Був обраний єпископом у Мирі Лікійській.

Історія свята Святого Миколая

А ось чудотворцем його стали називати після того, як він зробив щедрий подарунок одній бідній, але закоханій парі. Молода дівчина не могла вийти заміж, так як у неї не було приданого. А вночі Миколай підкинув в її будинок згорток з грошима. Крім того, він багато років допомагав тим, хто потребував допомоги. Він приносив їм подарунки ночами і робив їх щасливими.

Традиція дарувати подарунки дітям у цей день з'явилася в Х столітті. Першими щасливими власниками сувенірів стали учні церковно-парафіяльної школи при кафедральному соборі в Кельні.

Традиції на Святого Миколая

У кожній країні існують свої звичаї і традиції до цього свята. В Німеччині, Швейцарії і Австрії діти виставляють на ніч за поріг своє взуття, щоб вранці знайти там подарунок. У деяких країнах на камін вішають шкарпетки для подарунків. Крім того, в день Святого Миколая не тільки дарують подарунки, але і виконують бажання. Це може бути допомога бідним, дітям-сиротам.

Гарні поздоровлення у віршах на Святого Миколая

У день святого Миколая,

У всіх збуваються мрії.

Чого і вам від усієї душі бажаю,

А до того ж радості і краси.

З Днем святого Миколая

Від усього серця вітаю!

Хочу побажати вдачі,

І великого кохання на здачу.

Під подушку заглянеш –

Там подаруночок знайдеш,

Хай тобі від святого Миколая

Благодать прийде велика!

З святом Миколая Чудотворця! Нехай у вашому домі панує мир, порядок і затишок. Здоров'я і благополуччя всієї сім'ї. Нехай Господь охороняє від усього лихого, але подарує радість і любов!

Хай Святий Миколай оберігає твій шлях,

Нехай прибирає з нього всі перепони

Вірю, він зможе повернути додому всіх!

Тобі там будуть несказанно раді.

Нехай небесний Чудотворець

Від усяких бід тебе береже

Тобі бажаю багато щастя,

Удачею, щастям нагородить.

Бажаємо миру і успіху,

Удачі, щастя і добра,

Хай світлою дорога буде завжди.