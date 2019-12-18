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Українці назвали улюблені новорічні свята

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 13:00
Українці назвали улюблені новорічні свята
Фото: новорічна ялинка (РБК-Україна)

Половина люблять Різдво, половина - Новий рік

У 2019 році для 43% українців Новий рік є улюбленим святом різдвяного циклу, для 40% респондентів - Різдво. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Для 7% опитаних найулюбленішим святом є День Святого Миколая, 3% - Старий Новий рік. Лише 3% не люблять жодне з перерахованих свят.

Українці назвали улюблені новорічні свята

У довгій динаміці з 2011 року зменшилася кількість тих, хто любить Новий рік (з 49% у 2011 до 43% в 2019 році).

Українці назвали улюблені новорічні свята

На Півдні, Сході і в Центрі більше люблять Новий рік, на Заході - навпаки улюбленим святом є Різдво.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 5-8 грудня 2019 року по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій серед 2000 респондентів. Статистична не перевищує 2,2%.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням Кабміну, в кінці року вихідними будуть чотири дні поспіль - з 29 грудня 2019 року до 1 січня 2020 року. На початку 2020 року також буде чотири вихідних дні поспіль - з 4 по 7 січня

Відзначимо, за даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у 2018 році, в трійку улюблених свят українців стабільно входять Різдво, Великдень і Новий рік.

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