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Очікують найгірший сезон: у мережі з'явилися фото пляжів Криму в розпал спеки

STYLERЖиття    11.06.2019 - 21:41
Очікують найгірший сезон: у мережі з'явилися фото пляжів Криму в розпал спеки
Пляжі Криму (Колаж РБК-Україна)

Пляжі Криму виглядають сумно і порожньо

У Криму, незважаючи на те, що літній сезон вже в розпалі, а температура води і повітря наближається до показників середини літа, туристів практично не спостерігається. Про це йдеться у звіті кримського блогера і оглядача Олександра Коваленка на сайті "Південний кур'єр".

Він зробив скріншоти камер спостереження з багатьох пляжів Кримського узбережжя і всі вони датовані 11 червня. Крім того, Коваленко зазначив, що всі фотографії зроблені після 11 ранку, коли на пляжі повинні бути туристи.

"Традиційно, я почав огляд після 11:00, і пройшовся практично по всім доступним (робочим) веб-камерам. Чому я акцентую увагу на цих двох моментах? По-перше, коли я демонструю скріни порожніх або напівпорожніх пляжів Криму, адепти "руського світу" звинувачують мене в тому, що вони зроблені рано вранці, хоча на скрінах видно дату та час проведеної камерою зйомки", - уточнив блогер.

Також він повідомив, що працюючих камер на пляжах окупованого Криму стає все менше, а в деяких населених пунктах вони зникли зовсім.

На фотографіях можна помітити, що зовсім небагато відпочиваючих є в Судаку і то, як пише Коваленко, це пов'язано з тим, що більшість пляжів Судака обладнані платними лежаками, а місцевим жителям залишилися лише невеликі шматочки безкоштовних пляжів, за рахунок чого і створюється видимість напливу відпочиваючих.

 

Пляжі Криму в розпал туристичного сезону (uc.od.ua)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у РФ назвали дату руйнування Кримського мосту.

А також розповідали про те, що більшість пляжів в окупованому Криму знаходяться в жалюгідному стані.

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