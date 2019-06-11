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Пішов зворотний відлік: у РФ назвали дату руйнування Кримського моста

STYLERЖиття    11.06.2019 - 15:34
Пішов зворотний відлік: у РФ назвали дату руйнування Кримського моста
Кримський міст (фото: most.life)

Кримський міст може не пережити наступну зиму

Кримський (Керченський) міст може впасти вже через півроку. Справа в тому, що в РФ оголосили про дату запуску поїздів по мосту. Окупаційні власті планують запустити потяги по мосту вже 9-10 грудня. Про це повідомляють росЗМІ.

Раніше російський незалежний експерт, вчений, Юрій Медовар розповів, що міст просто не витримає додаткову вагу у 6 тисяч тонн (стільки важить состав з 60 вагонів).

За словами кандидата геолого-мінералогічних наук, у залізничного мосту вже є велика арка, яка важить близько 10 тисяч тонн, і він не встоїть після навантаження великого составу.

Пішов зворотний відлік: у РФ назвали дату руйнування Кримського моста

Кримський міст (фото: most.life)

"В минулому році там Путін проїхав, але міст ніхто не приймав. Пройшли 10 КамАЗів без вантажу, легких, вони по 10-15 тонн, загальне навантаження - 150 тонн. Приймання мосту - це коли йде зосереджене навантаження на всю довжину мосту. У Празі приймали мости - ставили танки один до одного, дивилися на осадку, - прокоментував фахівець.

Відомо, що продаж квитків на поїзди до Криму стартує за 45 днів до відкриття залізниці. Потяги курсуватимуть із Сімферополя, Севастополя, Євпаторії і Феодосії та у зворотному напрямку.

Кримський міст може впасти через півроку (відео: YouTube/Крим Реалії)

Раніше повідомлялося, що Кримський міст став проблемою для місцевих жителів, для екології регіону і навіть для окупантів, які витратили на його будівництво величезні гроші з бюджету РФ.

Також ми писали про те, що зарплати будівельників Кримського моста розсмішили користувачів мережі.

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