Катастрофи не уникнути: названа дата падіння Кримського моста

Кримський міст буде зруйновано (Колаж РБК-Україна)

Кримський міст у майбутньому принесе ще чимало проблем і неприємностей

Кримський міст був відкритий 16 травня 2018 року, і ця дата була вкрай несприятливою для будь-якого починання. Про це розповів астролог Влад Росс в своєму коментарі для видання "Главред".

Кримському мосту загрожує катастрофа і уникнути її швидше за все не вийде, вважає астролог Влад Росс. Він пояснив, що день відкриття мосту – це день, коли Сонце з'єдналося з диявольською зіркою Алголь.

"В цей день Сонце з'єдналося з самою диявольскою зіркою, яка вважається "богом диявола" і називається Алголь. Найгірше, що можна придумати в період з'єднання Алголі і Сонця – це відкриття або презентація чого-небудь. Тим більше, небезпечною затією було відкриття важливого моста в такий день", - зазначив астролог і додав, що цього ж дня Місяць був у з'єднанні із зіркою, яка утворює вісь катастроф – зіркою Альдебараном.

Кримський міст (фото: most.life)

Поєднання всіх зірок, які зійшлися в одній точці, в один день, на думку Влада Росса, символізують про те, що можуть статися несподівані катастрофи, негативні структурні зміни та несприятливі події.

"У цей день Меркурій (планета, керуюча шляхами й дорогами) був в поєднанні з Ураном, який обіцяє раптові катастрофи, несподівані несприятливі події і раптові негативні структурні зміни. Всі поєднання планет і комбінації планет в день відкриття мосту – гірше не придумаєш", - пояснив астролог.

Крім того, Влад Росс вказав на те, що всі ці планети 16 травня 2018 року були в поєднанні з Чорним Місяцем, який обіцяє загибель людей.

"Все це свідчить про те, що Керченському мосту катастрофи не уникнути. І перші негативні перетворення, рухи вже почалися. Однак через дев'ять років існування цього мосту, на циклі Чорної Місяця, дана конструкція може стати непридатною до експлуатації – по мосту просто неможливо буде пересуватися", - сказав він.

Перший негативний цикл наступить на 13 рік існування мосту, а на 22-му році існування міст просто зруйнується.

"Наступний негативний період почнеться, коли планети малого і великого нещастя – Плутон і Сатурн – з'єднаються, а це буде на 21-22-ий роки існування мосту. На 22-ий рік існування цей міст може остаточно зруйнується, цей рік стане роком винесення вердикту цієї будівлі", - вважає Росс.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Кримський міст став джерелом нових проблем у жителів півострова.

А також розповідали про те, що Кримський міст може бути знищений американцями.