ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Можуть відпустити: скандального блогера у Хмельницькому під судом зустрічали активісти (відео)

STYLERЖиття    18.08.2019 - 18:04
Можуть відпустити: скандального блогера у Хмельницькому під судом зустрічали активісти (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Блогеру Артуру Сороченку інкримінують хуліганство

Скандального відеоблогера з Бердичева Артура Сороченка затримали в Миколаєві доставили в Хмельницький. Там 32-річному чоловікові оберуть запобіжний захід. Про це розповіли у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Сороченко в липні побив ветерана АТО після слів про те, що РФ воює проти України на Донбасі. Після публікації в мережі відповідного відео в суспільстві піднялася хвиля обурення, і в інтернеті на хулігана навіть відкрили "полювання".

Із потерпілим демобілізованим бійцем зустрілися правоохоронці і він написав заяву про напад, після чого поліція почала розшукувати хулігана, але Сороченко зник. Як виявилося, він виїхав з Хмельницького до Миколаєва. 17 серпня його затримали поліцейські.

Можуть відпустити: скандального блогера у Хмельницькому під судом зустрічали активісти (відео)

Фото: Артур Сороченко (фото з соцмереж)

Зазначимо, що в мережі звучали заклики зібратися до будівлі суду в Хмельницькому, щоб "зустріти" Сороченко, бо "є підозра, що можуть допитати і відпустити". Незабаром фотограф Олексій Болгов на своїй сторінці в Facebook опублікував відео, як правоохоронці ведуть блогера в суд.

Відео: facebook.com/pirr.snyders

Зазначимо, що блогер раніше вже був судимий за крадіжку та незаконне володіння зброєю.

За розповідями людей, які знали Сороченка, він встиг нажити собі погану славу своїми відео стримами. Також в мережі розповіли, що чоловік за гроші показував у своїх блогах, як нападав на людей і бив їх - часто він знущався над безхатьками, які не можуть себе захистити.

Відео: YouTube / Начальник Харкова

Додамо, що в інтернеті можна зустріти чимало відео, на яких Сороченко б'є людей і загрожує їм розправою.

Також чоловік погрожував вбивати ветеранів, які захищають Україну від окупантів на Донбасі, заявляв про намір розправитися з дружинами, а потім погрожував зґвалтувати народного депутата Антона Геращенка.

Сороченку інкримінують хуліганство.

Відео: YouTube / Поліція Миколаївської області

Як повідомлялося раніше, днями в Одесі сталася бійка між экоактивістом Владиславом Балинським і скандальним блогером Стасом Домбровським. Під час бійки ВІЛ-позитивний блогер вкусив активіста за ніс.

Під Львовом підпалили будинок багатодітної вдови ветерана АТО: всі деталі і відео Зеленка і гнилі помідори: як під СІЗО Маріуполя зустріли вбивцю українців
Новини України побиттяактивистыблогерветеран АТОСуд
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся