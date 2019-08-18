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У Миколаєві затримали скандального блогера

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 16:15
У Миколаєві затримали скандального блогера
Фото: Артур Сороченко (фото з соцмереж)

Блогера Сороченка затримали за відео з побиттям учасника АТО

У Миколаєві затримали блогера з Бердичева Артура Сороченко, який раніше на камеру побив учасника антитерористичної операції на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Миколаївської області.

У поліції повідомили, що затримали чоловіка за хуліганські дії, який переховувався у Миколаєві від хмельницьких правоохоронців. Також повідомляється, що блогер має кримінальні прізвиська "Малюк" і "Турик" і раніше був судимий за крадіжку та незаконне володіння зброєю.

Зокрема, йому інкримінують побиття ветерана АТО, відео якого на цьому тижні поширювалося в інтернеті. За даними миколаївського видання Преступности.НЕТ йдеться про блогера Артура Сороченка. Після того, як історія з побиттям учасника АТО набула суспільного резонансу, його оголосили в розшук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що блогер побив ветерана АТО після слів про те, що Російська Федерація воює проти України на Донбасі. На опублікованому відео перед бійкою Сороченко вступив у суперечку з ветераном і заявив, що РФ не нападала на Україну.

Пізніше повідомлялося, що скандального блогера оголосили в розшук.

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