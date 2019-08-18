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Могут отпустить: скандального блогера в Хмельницком под судом встречали активисты (видео)

STYLERЖизнь    18.08.2019 - 18:04
Могут отпустить: скандального блогера в Хмельницком под судом встречали активисты (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Блогеру Артуру Сороченко инкриминируют хулиганство

Скандального видеоблогера из Бердичева Артура Сороченко задержали в Николаеве и доставили в Хмельницкий. Там 32-летнему мужчине изберут меру пресечения. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Сороченко в июле избил ветерана АТО после слов о том, что РФ воюет против Украины на Донбассе. После публикации в сети соответствующего видео в обществе поднялась волна возмущения, и в интернете на хулигана даже открыли "охоту".

С пострадавшим демобилизованным бойцом встретились правоохранители и он написал заявление о нападении, после чего полиция стала разыскивать хулигана, но Сороченко скрылся. Как оказалось, он уехал из Хмельницкого в Николаев. 17 августа его задержали полицейские.

Могут отпустить: скандального блогера в Хмельницком под судом встречали активисты (видео)

Фото: Артур Сороченко (фото из соцсетей)

Отметим, что в сети звучали призывы собраться к зданию суда в Хмельницком, чтобы "встретить" Сороченко, так как "есть подозрение что могут допросить и отпустить". Вскоре фотограф Алексей Болгов на своей странице в Facebook опубликовал видео, как правоохранители ведут блогера в суд.

Видео: facebook.com/pirr.snyders

Отметим, что блогер ранее уже был судим за кражу и незаконное владение оружием.

По рассказам людей, знавших Сороченко, он успел нажить себе дурную славу своими видео стримами. Также в сети рассказали, что мужчина за деньги показывал в своих блогах, как нападал на людей и избивал их - часто он издевался над бездомными, которые не могут себя защитить.

Видео: YouTube / Начальник Харькова

Добавим, что в интернете можно встретить немало видео, на которых Сороченко избивает людей и угрожает им расправой.

Также мужчина грозился убивать ветеранов, которые защищают Украину от оккупантов на Донбассе, заявлял о намерении расправиться с из женами, а затем грозился изнасиловать народного депутата Антона Геращенко.

Сороченко инкриминируют хулиганство.

Видео: YouTube / Полиция Николаевской области

Как сообщалось ранее, на днях в Одессе произошла потасовка между экоактивистом Владиславом Балинским и скандальным блогером Стасом Домбровским. Во время драки ВИЧ-позитивный блогер укусил активиста за нос.

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