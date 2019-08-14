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Погрожував зґвалтувати нардепа: скандального блогера оголосили в розшук (фото)

STYLERЖиття    14.08.2019 - 10:43
Погрожував зґвалтувати нардепа: скандального блогера оголосили в розшук (фото)
Поліція оголосила в розшук блогера Артура Сороченка (колаж: РБК-Україна)

Блогеру Артуру Сороченку інкримінують хуліганство

Скандального блогера Артура Сороченка, який нещодавно побив ветерана АТО за слова, що РФ воює проти України, оголосили в розшук. Крім усього іншого блогер погрожував зґвалтувати народного депутата Антона Геращенка. Сороченка розшукує поліція Хмельницької області.

Правоохоронці інкримінують блогеру з псевдонімами Малюк, Квадрат, Турик, ч. 1 ст. 296 КК України "Хуліганство".

Хоча в скандальному відео з побиттям ветерана і не була вказана геолокація, правоохоронцям вдалося з'ясувати, що напад стався в Хмельницькому.

Погрожував зґвалтувати нардепа: скандального блогера оголосили в розшук (фото)

Поліція оголосила в розшук блогера Артура Сороченка (фото: facebook.com)

Сам постраждалий після інциденту в поліцію не звернувся, але правоохоронцям вдалося його відшукати. Після чого ветеран АТО написав заяву про вчинення злочину.

"Чоловік на відео - житель Хмельницького. У 2014 році він добровольцем пішов в АТО, воював у складі одного з сформованих тоді батальйонів тероборони. Зараз вже демобілізувався. Він розповів, що інцидент стався на початку липня", - розповіла речник поліції Хмельницькій області Інна Глега, пишуть Факти.

Поліція оголосила в розшук блогера Артура Сороченка (відео: YouTube: Малюк & Бригада - Highlights)

Правоохоронці просять усіх небайдужих українців, які мають інформацію про місцезнаходження Артура Сороченка, дзвонити на гарячу лінію 102.

Поліція оголосила в розшук блогера Артура Сороченко (відео: YouTube: Журналіст Житомира)

Зазначимо, що 32-річний Сороченко, уродженець Бердичева Житомирської області, потрапив в "Чистилище" бази "Миротворець", як провокатор, посібник терористів і особа, що заперечує російську агресію.

В базу він потрапив після того, як пригрозив переловити і побити по одному персонал "Миротворця" і зґвалтувати у неприродній формі "вашого Геращенка".

Погрожував зґвалтувати нардепа: скандального блогера оголосили в розшук (фото)

Поліція оголосила в розшук блогера Артура Сороченко (скрін: myrotvorets.center)

Як повідомлялося раніше, навесні у Києві побили ветерана АТО і його дружину через просте зауваження - інцидент стався у Дніпровському районі столиці, на Харківському шосе. В мережі опублікували відео і оголосили "полювання" на неадеквата.

Також ми писали, що у Києві маршрутник образив ветерана АТО через його посвідчення учасника бойових дій.

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