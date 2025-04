Кристен Стюарт вышла замуж за свою девушку: что известно об избраннице звезды "Сумерек"

Свадьба состоялась в воскресенье, 20 апреля, в Лос-Анджелесе.

По данным источников, церемония прошла в доме Стюарт в кругу ближайших друзей и родственников. Среди гостей были актриса Эшли Бенсон и ее муж, предприниматель Брэндон Дэвис. Перед церемонией пара получила свидетельство о браке в суде.

Отметим, что официальный представитель актрисы пока не прокомментировал новость.

В соцсети X также появилось первое фото со свадьбы.

Kristen Stewart and Fiancée Dylan Meyer Get Married Click to read more https://t.co/sYlgoez0dn