Наталья Могилевская похудела на 15 кг и показала модный образ на весну (фото)
Народная артистка Украины Наталья Могилевская порадовала новыми стильными фото после похудения на 15 килограммов. Певица продемонстрировала "лук", который стоит взять на заметку каждой моднице.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикации Могилевской в Instagram.
В честь праздника 8 марта звезда порадовала поклонников новыми фотографиями, на которых позирует в роскошном атласном наряде и с букетом цветов. Так артистка решила поздравить всех украинок с Международным женским днем.
"С весной вас, мои дорогие девочки. Счастья, здоровья и красивой женской судьбы", - написала она.
Для праздничного дня певица выбрала атласное платье в нежном молочном цвете, которое сочетается из элегантной юбки и блузы.
Наталья Могилевская в атласном платье (фото: instagram/nataliya_mogilevskaya)
Чем особенные атласные платья
Предметы гардероба из такой ткани продолжают оставаться в тренде, ведь позволяют создать нежный, комфортный и элегантный образ. В 2025 году мода сосредотачивается на утонченности и естественной красоте. Платья из атласных материалов подчеркивают силуэт, добавляя нежности своим обладательницам.
Кроме того, атласные платья прекрасно подходят для повседневных прогулок и торжественных событий. Дизайнеры предлагают модели как в минималистичном стиле, так и с роскошными драпировками и вырезами.
Атласные или шелковые блузы, платья, юбки, брюки - отличные варианты для создания изысканного "лука" на весну и лето.
Наталья Могилевская в модном платье (фото: instagram/nataliya_mogilevskaya)
Что известно о похудении Натальи Могилевской
Модный образ, который продемонстрировала Наталья, стал символом новой физической формы артистки. Недавно певица похвасталась с подписчиками радостной новостью - она смогла похудеть на 15 килограммов.
Соответствующие результаты звезда продемонстрировала в видео, на котором демонстрирует фигуру в платье с участия в проекте "Танці з зірками".
"Счастлива, что вновь смогла надеть платье, которое надевала на "Танці з зірками". Поздравляйте - минус 15 кг!" - подписала ролик Могилевская.
Как известно, Наталья еще летом прошлого года начала работать над своей физической формой. Так, артистка посещала спортивный зал и тестировала различные режимы питания.
Вас также может заинтересовать:
- Что носит Жена Решетника: модный "лук" для отдыха с детьми
- Андре Тан назвал тренды верхней одежды на весну 2025 года
- Катя Осадчая продемонстрировала трендовую вещь в гардеробе на все случаи жизни.