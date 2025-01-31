Наталья Могилевская честно ответила, хочет ли еще стать мамой

49-летняя певица Наталья Могилевская ответила, хотела бы еще иметь детей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

В начале полномасштабного вторжения Наталья удочерила двух девочек - 10-летнюю Мишель и 2-летнюю Софию.

Рассказать о том, что она стала мамой, артистка решилась лишь в начале прошлого года.

Отвечая на вопросы подписчиков, певица поделилась, почему на протяжении двух лет не разглашала этот факт.

"Каждая минута моего молчания для них была крайне необходима и крайне важна. Я счастлива, что мне удалось дать им это время. Нам нужно было просто "прорасти" друг в друга, стать семьей. И в уюте и спокойствии нам удалось это сделать", - написала артистка в stories. Скриншот

По ее словам, этот период был чрезвычайно важным для адаптации и формирования семейной связи.

Также выяснилось, что певица мечтает о еще одном ребенке - сыне. Могилевская сказала, хочет ли еще детей (скриншот)

Отметим, что на данный момент Наталья Могилевская счастлива в отношениях. Ее избранник - мужчина, по имени Валентин, которого она тщательно скрывает от публики.

По словам исполнительницы, сейчас не лучшее время для личных признаний, и она планирует раскрыть его личность лишь после завершения полномасштабной войны.

Известно, что Наталья и Валентин знакомы уже более 20 лет, но их романтические отношения начались только после начала вторжения. Мужчина помогал артистке эвакуировать сестру, а также поддерживал ее во время концертов в прифронтовых городах.