49-летняя Могилевская показалась с синими волосами. Такой ее еще никто не видел (видео)

Украинская певица Наталья Могилевская удивила фанатов. Звезда примерила очень смелый образ и показалась с ярким макияжем и синими волосами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Могилевской.

Так, певица записала видео со звездным визажистом Егором Андрюшиным. Он известен как автор очень смелых образов и макияжей. И для Могилевской он подобрал яркий макияж.

В начале Могилевская появилась в кадре без макияжа. 49-летняя певица может похвастаться красивой кожей.

Могилевская без макияжа (скриншот)

А потом певица позировала с "мейком". Андрюшин сделал ей акцент на глаза и подчеркнул их зелеными, красными и желтыми тенями.

Но главная "изюминка" - парик. Мало кто мог представить Могилевскую с синими волосами. И сейчас можно сказать, что певица с такой шевелюрой выглядит необычно и очень оригинально.

Могилевская и Андрюшин (скриншот)

К такому образу певица подобрала синее платье с глубоким декольте. Примечательно, что Могилевской понравился смелый эксперимент, ведь в кадре она выглядит уверенно.

Как реагирует сеть

Видео с певицей ошеломило пользователей. В комментариях они "засыпали" Могилевскую комплиментами и написали: