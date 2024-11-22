Могилевскую довели до слез ее приемные дочери: трогательное видео

Украинская певица Наталья Могилевская продолжает радовать фанов новыми видео с участием ее названных дочерей. Артистка показала, какой они сделали для нее сюрприз.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Так, на днях Наталья вернулась домой после гастролей. Певицу радушно встретили ее девочки - Мишель и София.

Этот трогательный момент звезда решила зафиксировать на видео.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как артистка подходит к дому и замечает надпись на снегу: "Мама, я тебя люблю. Возвращайся домой".

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Вскоре к Наталье подбежала ее младшая дочь София. Исполнительница наклонилась к девочке и нежно произнесла: "Моя хорошая, мой маленький зайчик".

Чуть позже к ним присоединилась старшая дочь Мишель.

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"С первым снегом, дорогие! На всю жизнь у меня снег будет ассоциироваться с этой невероятной любовью детей. Умоляю Бога каждый раз возвращаться с гастролей именно так", - подписала знаменитость сообщение.

Реакция пользователей

Пользователи сети пишут о теплоте и искренности, которые чувствуются в ее взаимоотношениях с названными дочерьми. Многие называют ее примером материнской любви и преданности, выражая восхищение тем, как она создает атмосферу уюта и поддержки в семье.

Як це тепло і дуже по справжньому! Щастя вашій родині!

Бог подарував вам таких діток. Щастя вам і миру

Я так щаслива за вас Наталія і за вашу родину. Не тільки талановита, а і щире серце. Дівчатка - ЧУДО! Мирного неба і здійснення мрій!

Приклад для багатьох. Щастя виглядає саме так - діти

Что известно о личной жизни Могилевской

Наталья Могилевская находится в отношениях с мужчиной по имени Валентин, однако тщательно оберегает его от публики. Она отметила, что пока не считает нужным раскрывать такие подробности. Артистка планирует рассказать о своем избраннике только после завершения войны.

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Известно, что пара знакома более 20 лет. Мужчине удалось покорить сердце Могилевской лишь после начала полномасштабной войны. Он помогал артистке эвакуировать сестру, а также поддерживает ее во время концертов в прифронтовых городах. Также известно, что пара живет вместе.

В январе этого года знаменитость поделилась, что они с любимым удочерили двух дочерей: 12-летнюю Мишель и 4-летнюю Софию.

Лица девочек, как и своего избранника, певица скрывает, хотя и часто делится совместными кадрами с ними в соцсетях.

Наталья Могилевская с дочерьми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)