Могилевская, Цибульская и другие: звезды поразили модными образами ко Дню вышиванки (фото)

В Международный день вышиванки украинские звезды порадовали новыми фото в модных украинских образах и трогательно поздравили с праздником.

Наталья Могилевская

Певица подписала свою фотографию в вышиванке словами из песни.

"Я весна, світла й ясна,

Я прилечу за тобою,

Хай зима буде сама,

Я обіймаю любовʼю!" - поделилась звезда.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Евгений Клопотенко

"Мне кажется, что мы уже вышиванки не только на праздники надеваем - и это невероятно. Сотни компаний, которые их возрождают и создают. Наконец-то украинское стало модным. Цем", - написал Клопотенко в соцсетях.

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кристина Соловий

Артистка показала себя в вышиванке на "ретро-фото", которое было сделано на день посвящения в студенты, когда Кристине было 16 лет.

"На мне раритетная вышиванка прабабушки Марты, которую она вышивала на китайском шелке. Почти всю учебу в универе я комбинировала ее с разнообразной одеждой и ходила так на пары. Странно ли, что я захотела потом записать альбом "Живая вода"? Мне - нет, и я до сих пор верю, что многое мне удалось благодаря крепкой связи со своими предками. А вышиванка была всегда символом силы, уверенности и гордости за свои корни. Носите свои вышиванки красиво, носите с гордостью. С Днем вышиванки!" - написала Соловий в соцсетях", - написала певица.

Кристина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

DZIDZIO

Михаил Хома не часто делится фотографиями в соцсетях. Но в День вышиванки - сделал это.

"Пусть у каждого будет своя - любимая, выбранная сердцем. Вышиванка - это связь с родом, с теми, кто был до нас. Поэтому пусть этот день будет праздником не просто об одежде, но и о духовном", - написал он.

Михаил Хома (фото: instagram.com/dzidzio)

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар и студенты хореографического колледжа приняли участие в фотопроекте ко Дню вышиванки "Код нации, код единения", который призван передать идею преемственности, силы традиций и единения поколений.

"В День вышиванки особенно ощущается ценность традиций - тех, которые живут в узорах, в искусстве, в преемственности поколений", - подчеркнула танцовщица.

Камалия

"Вышиванка - это не просто одежда. Это - код нации, символ силы, красоты, свободы и непокорности. В каждом орнаменте - наша история, наша память, наши мечты о мирном будущем. Это наша генетическая защита, наша гордость и любовь к Украине, вышитые нитями судьбы на полотне сердца. Пусть вышиванка объединяет украинцев по всему миру, дарит тепло и напоминает: мы несокрушимы", - написала певица в Instagram.

Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Ната Жижченко

"Когда одежда - история, преемственность, переосмысление, сопротивление, и конечно же, невероятная красота!" - прокомментировала свой праздничный образ ONUKA.



ONUKA (фото: instagram.com/onukaofficial)

Оля Цибульская

"Говорят, у каждой женщины есть вышиванка, которую она носит на праздник. Но есть и другая - внутренняя. Та, которую не видно, но которая держит в худшие дни. Ее не вышивала бабушка. Ее вышивала жизнь. Каждый шов - это когда не сломалась. Каждый цветок - где выжила и расцвела. Каждый узор - это память, которую не стереть. И сегодня, когда мы надеваем вышиванки - мы не просто празднуем. Мы надеваем на себя силу рода. И говорим миру: "Мы - не тренд. Мы - нация, которая не исчезает. Мы - украинцы", - написала певица.

Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)

Роман Грищук

"Вы все такие красивые! С днем вышиванки, уважаемые", - лаконично подписал "рабочее" фото нардеп.

Роман Грищук (фото: instagram.com/grishchuk)

Неля Шовкопляс

"С днем вышиванки, свободные люди! Делайте добро, несите свою красоту в мир, берегите и продолжайте традиции и любите украинское", - призвала ведущая.

Неля Шовкопляс (фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas)