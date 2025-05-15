Могилевська, Цибульська та інші: зірки вразили модними образами до Дня вишиванки (фото)

В Міжнародний день вишиванки українські зірки потішили новими фото в модних українських образах та зворушливо привітали зі святом.

Наталія Могилевська

Співачка підписала свою світлину у вишиванці словами з пісні.

"Я весна, світла й ясна,

Я прилечу за тобою,

Хай зима буде сама,

Я обіймаю любовʼю!" - поділилася зірка.

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Євген Клопотенко

"Мені здається, що ми вже вишиванки не тільки на свята одягаємо - і це неймовірно. Сотні компаній, які їх відроджують і створюють. Нарешті українське стало модним. Цьом", - написав Клопотенко в соцмережах.

Євген Клопотенко (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Христина Соловій

Артистка показала себе у вишиванці на "ретро-фото", яке було зроблене на день посвяти у студенти, коли Христині було 16 років.

"На мені раритетна вишиванка прабабці Марти, яку вона вишивала на китайському шовку. Майже все навчання в універі я комбінувала її з різноманітним одягом і ходила так на пари. Чи дивно, що я захотіла потім записати альбом "Жива вода"? Мені - ні, і я досі вірю, що багато чого мені вдалося завдяки міцному звʼязку зі своїми предками. А вишиванка була завжди символом сили, впевненості і гордості за своє коріння. Носіть свої вишиванки красиво, носіть з гордістю. З Днем вишиванки!" - написала Соловій в соцмережах", - написала співачка.

Христина Соловій (фото: instagram.com/soloviyka)

DZIDZIO

Михайло Хома не часто ділиться світлинами в соцмережах. Але у День вишиванки - зробив це.

"Нехай у кожного буде своя - улюблена, вибрана серцем. Вишиванка - це зв’язок з родом, з тими, хто був до нас. Тому хай цей день буде святом не просто про одяг, а й про духовне", - написав він.

Михайло Хома (фото: instagram.com/dzidzio)

Катерина Кухар

Катерина Кухар і студенти хореографічного коледжу взяли участь у фотопроєкті до Дня вишиванки "Код нації, код єднання", що покликана передати ідею спадкоємності, сили традицій та єднання поколінь.

"У День вишиванки особливо відчувається цінність традицій - тих, що живуть у візерунках, у мистецтві, у спадкоємності поколінь", - наголосила танцівниця.

Камалія

"Вишиванка - це не просто одяг. Це - код нації, символ сили, краси, свободи та нескореності. У кожному орнаменті - наша історія, наша пам’ять, наші мрії про мирне майбутнє. Це наш генетичний захист, наша гордість і любов до України, вишиті нитками долі на полотні серця. Нехай вишиванка об’єднує українців по всьому світу, дарує тепло і нагадує: ми незламні", - написала співачка в Instagram.

Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Ната Жижченко

"Коли одяг - історія, тяглість, переосмислення, супротив, і звісно ж, неймовірна краса!" – прокоментувала свій святковий образ ONUKA.



ONUKA (фото: instagram.com/onukaofficial)

Оля Цибульська

"Кажуть, у кожної жінки є вишиванка, яку вона носить на свято. Але є й інша - внутрішня. Та, яку не видно, але яка тримає в найгірші дні. Її не вишивала бабуся. Її вишивало життя. Кожен шов - це коли не зламалась. Кожна квітка - де вижила і розцвіла. Кожен візерунок - це пам’ять, яку не стерти. І сьогодні, коли ми вдягаємо вишиванки - ми не просто святкуємо. Ми вдягаємо на себе силу роду. І кажемо світові: "Ми - не тренд. Ми - нація, яка не зникає. Ми - українці", - написала співачка.

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)

Роман Грищук

"Ви всі такі гарні! З днем вишиванки, шановні", - лаконічно підписав "робоче" фото нардеп.

Роман Грищук (фото: instagram.com/grishchuk)

Неля Шовкопляс

"З днем вишиванки, вільні люди! Робіть добро, несіть свою вроду у світ, бережіть та продовжуйте традиції і любіть українське", - закликала ведуча.

Неля Шовкопляс (фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas)