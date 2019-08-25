Не міг повірити своїм очам: Кейт Міддлтон і принц Вільям приємно здивували громадськість

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: Getty Images)

Герцоги Кембриджські скористалися звичайним комерційним рейсом

Принц Вільям та Кейт Міддлтон приємно здивували громадськість, коли вирішили відправитися з британського міста Норвіч до Абердину на звичайному комерційному рейсі. Про це інформує видання The Sun.

Герцоги Кембриджські скористалися бюджетною авіакомпанією Flybe. Вони зайшли на борт літака окремо від інших пасажирів, через що люди не відразу помітили присутність королівської сім'ї, а спочатку подумали, що це звичайні пасажири.

Кейт Міддлтон, принц Вільям і їх діти (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Чесно кажучи, пара здавалася звичайною сім'єю мандрівників... Ніхто не бачив, як вони сідали в літак. Мабуть, вони прослизнули, коли всі пасажири зайняли свої місця. Я не міг повірити своїм очам. Не очікував побачити членів королівської сім'ї на бюджетному авіарейсі", - повідомив очевидець.

Представники компанії Flybe також підтвердили інформацію про те, що герцоги Кембриджські придбали квитки на один з їх авіарейсів.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принца Гаррі викрили у брехні. Вони публічно виступають за охорону природи, дозволяють собі користуватися приватними літаками, які викидають в атмосферу в сім разів більше діоксиду кисню на людину, ніж комерційні рейси.

Єлизавета II встановила новий заборону та принизила Меган Маркл. Тепер герцогині Сассекській не дозволено носити джинси.