Первый поцелуй и свидание в постели. Как прошел первый эпизод "Холостяка" и кого выбрал Терен

Вышла первая серия романтического шоу "Холостяк", главным героем которого стал военный-ветеран Александр Терен. Защитник Украины, который верит в настоящую любовь, познакомился с девушками, решившими участвовать в реалити.

Первая встреча с участницами

В начале серии Терен рассказал, как получил ранение на фронте. Военный сильно испугался, ему было очень больно. Когда он оказался в больнице, то тяжело переносил реабилитацию.

Александр Терен (скриншот)

Впрочем, военный сумел восстановиться. Он не стал опускать руки. После потери конечностей Терен участвовал в Играх непокоренных, затем его пригласили в балет.

Также Александр рассказал, что до проекта у него были серьезные отношения. И сейчас он готов обрести любовь и человека, рядом с которым будет счастлив.

Терен на "Холостяке" (скриншот)

На знакомство с участницами Терен приехал очень эффектно, на мотоцикле. И во время разговора с ведущим реалити Григория Решетника он отметил, что очень хочет, чтобы рядом с ним была искренняя и честная девушка.

Александр Терен (скриншот)

Для девушек Александр подготовил особые подарки. Книги с чистыми листами.

Первой представилась 26-летняя Полина - детский хирург. Она рассказала, что очень любит свою профессию. Она почти не ходит на свидания, ведь отдает все время работе.

Полина отметила, что пошла на "Холостяк" именно потому, что главный герой сезона Терен.

Полина из "Холостяка" (скриншоты)

Девушка нервничала. Терен был приятно удивлен, когда увидел Полину. Он отметил, что девушка очень красивая. Во время знакомства оба волновались, но улыбались.

Терен и Полина (скриншоты)

Ветеран подарил Полине книгу. И девушка потом отметила, что другие участницы могут даже не появляться на шоу, ведь она и Терен - идеальная пара.

Полина и Терен (скриншот)

Дальше в кадре появились сразу три участницы. Они ехали на знакомство с подарками для Терена и начали спорить уже в машине.

Первый эпизод "Холостяка" (скриншот)

Одна из них, Инна, сразу заявила, что на шоу ее пригласил сам Александр. Конечно, это заставило девушек нервничать.

Инна из "Холостяка" (скриншот)

Первой вошла Вероника. Она принесла для Терена картину. Девушка отметила, что сразу увидела сильный взгляд "Холостяка".

Она нарисовала метафорическую карту. И это поразило ветерана. А потом он отметил, что почувствовал, что уже когда-то встречал Веронику. И оказалось, они действительно знакомы. Терен и девушка виделись когда-то на арт-терапии.

"Химия с первой встречи состоялась", - заявила Вероника.

Вероника из "Холостяка" (скриншоты)

Третьей на знакомство пришла 28-летняя Алина, работающая сомелье. Она отметила, что не может пожаловаться на нехватку внимания мужчин. И от Терена она ждет решительности.

Алина из "Холостяка" (скриншоты)

Она принесла подарок. Алина презентовала Терену изысканные бокалы ручной работы, а также пригласила его на личную дегустацию. Будько отметил, что почти не пьет, но поблагодарил за сюрприз. Уже в студии с другими участницами Алина призналась, что верит в Таро и уже "гадала" на Терена.

Между девушками было трудно не заметить конкуренцию. Они пытались шутить и высмеивать друг друга. Впрочем, каждая из них оказалась очень острой на язык.

Четвертой на знакомство с Тереном пришла 26-летняя Инна, работающая менеджером. Она призналась, что писала Александру в соцсетях, тот ответил. Ветеран пригласил ее на шоу и записал для нее видео.

Инна из "Холостяка" (скриншоты)

Девушка решила сделать очень необычный подарок. Она отмечала, что ей очень нравятся руки Терена. И именно поэтому Инна предложила Будьке сделать общий "слепок" их ладоней. Затем она рассказала о неудачных отношениях, закончившихся в декабре.

Первый выпуск "Холостяка" (скриншоты)

Следующая "тройка" тоже приехала на знакомство вместе.

Девушки из "Холостяка" (скриншот)

Первой из автомобиля вышла 25-летняя SMM-менеджер Ксения. В 14 лет она пережила травматический опыт, ее сильно ударили. Сейчас девушка уверена в себе, но ищет в отношениях чувство защиты.

Для Терена она подготовила особый подарок - воспоминание. Ксения предложила Александру сделать фото, а затем, если удастся, продолжить эту традицию в течение всей жизни.

Ксения из "Холостяка" (скриншоты)

Дальше в кадре появилась 20-летняя Юстина. Она пришла на знакомство со сборником стихов Лины Костенко, ведь сам Терен говорил, что любит ее творчество. И Будько был приятно удивлен.

Юстина заметно нервничала, но сумела очаровать "Холостяка". Терен сказал, что она очень красивая. Впрочем, в комнате с другими участницами девушке пришлось "отбиваться" от вопросов девушек.

Юстина из "Холостяка" (скриншоты)

Следующей на знакомстве появилась 23-летняя астролог Анастасия. Она живет в Лондоне, но отправилась на съемки, потому что захотела попытаться построить отношения с Тереном.

Она вышла к Александру в очень эффектном наряде. И сразу отметила, что заметила у "Холостяка" очень "высокое либидо". Сам Терен тоже не скрывал, что был поражен, назвал ее "Амазонкой". Анастасия рассказала, что она "совместима" с военным по натальным картам, которую она ему и подарила.

Анастасия из "Холостяка" (скриншоты)

После этого Терен вспомнил, что забыл подарить книгу Алине. Он исправил эту ситуацию, после чего его ждала новая встреча.

"Холостяк" нашел пакет, в котором были вещи - пижама. 28-летняя Маричка, еще одна участница, ждала его в постели. Она придумала это не просто так. Девушка ведет блог и записывает интервью. Ее программа называется "У ліжку".

Маричка из "Холостяка" (скриншоты)

Оказалось, она даже звала Терена на интервью. Но он не пришел. И потому Маричка решила пойти на шоу "Холостяк". У ветерана создалось впечатление, что она расценивает свое участие как работу.

Далее к Терену вышла 29-летняя Юлия, которая работает юристом. Она подарила ему кий. Девушка призналась, что играла в бильярд только с отцом, а теперь мечтает сделать это с "Холостяком".

Юлия из "Холостяка" (скриншоты)

Оказалось, Юля не "гуглила" Александра, не смотрела с ним интервью. На шоу она хочет узнать все о Будько, но только во время общения с ним.

Дальше в кадре появились еще две участницы. Одна из них была с костылем, а потому попросила выходящую перед ней девушку передать Терену записку.

Первая серия "Холостяка" (скриншот)

Записку передала Татьяна, ей 29 лет. Она делает игрушки и принесла Терену вязаных кроликов. Сюрприз вызвал у "Холостяка" улыбку, он оценил презент и отметил, что Татьяна очень красивая, женственная.

Татьяна из "Холостяка" (скриншоты)

Девушка отдала Будько записку. И это тоже его поразило, ведь девушка помогла конкурентке. В записке следующая участница намекнула, что Терен должен помочь ей дойти.

Александр встретил девушку. Ее зовут Катя. Она попала в ДТП и едва не потеряла ногу, сейчас она передвигается на костыле, а первые шаги без него решила сделать именно с Будько. 23-летняя девушка подарила ему маленькое кимоно с любимым номером Терена.

Катя из "Холостяка" (скриншоты)

"Холостяк" помог ей добраться до комнаты с девушками. Дальше он знакомился с другими участниками.

На шоу пришла 22-летняя Лаура, работающая фэшн-фотографом. Она искренне верит, что сможет обрести на реалити любовь.

Лаура из "Холостяка" (скриншот)

Затем в кадре появилась модель Илона. Ее "лук" оценили другие участницы. Знакомство с ней в эфир не вошло.

Илона из "Холостяка" (скриншот)

Затем с Тереном познакомилась 24-летняя Анна. Она основала свой бизнес. И это вызывало у девушек определенную зависть.

Анна из "Холостяка" (скриншот)

Далее Александр должен был встретиться с другой участницей. Но она не зашла, ведь ждала его на улице. Кулинарная блогерша Настя, которой 23 года, решила удивить Терена и приготовить вместе с ним ужин.

Настя из "Холостяка" (скриншоты)

Они сделали гречишные панкейки. Терен отметил, что Настя, по его мнению, намеренно выбрала для знакомства повседневную одежду, чтобы привлекать внимание не только своей красотой.

Следующая участница - 24-летняя Светлана. Она - капитан Вооруженных сил Украины. Девушка отметила, что была очень рада встрече с Тереном. Она подарила ему кулон с птичкой.

Светлана из "Холостяка" (скриншоты)

Александр приятно удивился, услышав, что Светлана отдала армии 7 лет своей жизни. Сюрприз ему тоже понравился. Во время встречи с участницами девушку начали "травить" за то, что она якобы "не настоящая" военная, а "просто" военная журналистка.

Затем знакомиться с Тереном пришла 28-летняя тату-мастер Вика. Она "набила" себе уже примерно 30 тату. Девушка призналась, что пошла на шоу только потому, что в нем принимает участие Александр.

Вика из "Холостяка" (скриншоты)

Вика подарила ему временные татуировки. Подарок, как было видно, Терену понравился. Девушка поразила его тем, что многое о нем знает.

Следующей в кадре появилась 20-летняя диджейка Лиза. Она подарила ему футболку с рисунком. Девушка выбрала важную для себя цитату, записала ее и превратила в звуковую волну, которую и запечатлела на ткани.

Лиза из "Холостяка" (скриншоты)

Далее Терен встретился с 27-летней Алиной, работающей продюсером образовательных проектов. Она решила приехать на знакомство без водителя, а управляла машиной самостоятельно.

Девушка призналась, что ей нравится Александр. И для него она приготовила интересный подарок. Вместе они создали общий парфюм, который должен символизировать их встречу.

Алина из "Холостяка" (скриншоты)

Кому Терен дал розы

Розу первого впечатления Александр отдал Татьяне, ведь почувствовал в ее взгляде искренность.

Татьяна получила первую розу (скриншот)

Затем Александр говорил с участницами. Они устраивали импровизированные свидания и стали больше узнавать друг друга.

И оказалось, что на шоу были не все участницы. Одна девушка не смогла приехать, ведь именно в то время отвозила автомобиль военным. Она передала Терену голосовое сообщение, которое его поразило.

Лишь потом началась полноценная церемония роз. Их получили:

Алина, которая основала собственную школу и создала с "Холостяком" собственный парфюм

Юстина, подарившая Терену сборник стихов Лины Костенко

Настя, которая готовила с "Холостяком" панкейки

Светлана, работающая военной журналисткой

Виктория, подарившая ему временные татуировки

Анастасия, поразившая Терена рассказами об астрологии и Таро

Вероника, подарившая главному герою картину

Лиза, работающая диджейкой

Илона, полное знакомство с которой не попало в эфир

Ксения, подарившая Терену фото

Алина, работающая сомелье и подарившая ему особые бокалы.

И уже на церемонии роз состоялся первый поцелуй. Конечно, не в губы. Но Ксюша настолько радовалась, что решила обнять Терена и поцеловать его в щечку.

Первый поцелуй на "Холостяке" (скриншот)