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Мобілізацію в Україні продовжили: кого призиватимуть влітку

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Понеділок 23 травня 2022 11:03
Мобілізацію в Україні продовжили: кого призиватимуть влітку Фото: Мобілізація в Україні (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні продовжили дію воєнного стану і загальної мобілізації. Народні депутати підтримали законопроєкт, який продовжує воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів - до 23 серпня.

Кого можуть призвати влітку в Україні - читайте в матеріалі Styler нижче.

Згідно із Законом України "Про мобілізацію громадян", призов громадян на військову службу проводиться в чотири хвилі. Станом на 22 травня в Україні було виконано лише дві хвилі мобілізації.

Хвилі мобілізації в Україні

Перша хвиля - на службу закликають оперативний резерв і колишніх військовослужбовців, у яких є бойовий досвід або які раніше служили за контрактом після 2014 року.

Друга хвиля - військовослужбовці, які проходили строкову службу або ж служили за контрактом до 2014 року.

Третя хвиля - офіцери запасу, військовослужбовці, які закінчили військові кафедри вузів.

Четверта хвиля - всі громадяни України, у яких немає обмежень за віком або за станом здоров'я.

Мобілізація після 23 травня

Як зазначали раніше в Міноборони, армія України укомплектована на 100%. У більшості регіонів до третьої хвилі мобілізації не дійшли. Комплектування ЗСУ та інших військових формувань здійснюється за рахунок військовозобов'язаних і резервістів.

Однак при продовженні активних бойових дій в армії може виникнути потреба поповнення фахівцями військових українських частин.

Як пояснював начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, наступна хвиля масової мобілізації поки не передбачена. І якщо вона буде запущена, то мобілізувати можуть не тільки офіцерів, але сержантів, і можливо - солдатів.

Зараз в основному закликають тих, у кого є досвід проходження військової служби або досвід проходження навчання під час воєнного часу.

У разі нової хвилі мобілізації в Міноборони орієнтуватимуться на конкретні потреби у військовослужбовців і призиватимуть лише за військово-обліковими спеціальностями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що воєнний стан в Україні продовжили ще на три місяці - що це означає.

А також ми писали про те, кого не призиватимуть в армію під час загальної мобілізації в Україні.

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