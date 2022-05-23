Мобілізацію в Україні продовжили: кого призиватимуть влітку
В Україні продовжили дію воєнного стану і загальної мобілізації. Народні депутати підтримали законопроєкт, який продовжує воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів - до 23 серпня.
Кого можуть призвати влітку в Україні - читайте в матеріалі Styler нижче.
Згідно із Законом України "Про мобілізацію громадян", призов громадян на військову службу проводиться в чотири хвилі. Станом на 22 травня в Україні було виконано лише дві хвилі мобілізації.
Хвилі мобілізації в Україні
Перша хвиля - на службу закликають оперативний резерв і колишніх військовослужбовців, у яких є бойовий досвід або які раніше служили за контрактом після 2014 року.
Друга хвиля - військовослужбовці, які проходили строкову службу або ж служили за контрактом до 2014 року.
Третя хвиля - офіцери запасу, військовослужбовці, які закінчили військові кафедри вузів.
Четверта хвиля - всі громадяни України, у яких немає обмежень за віком або за станом здоров'я.
Мобілізація після 23 травня
Як зазначали раніше в Міноборони, армія України укомплектована на 100%. У більшості регіонів до третьої хвилі мобілізації не дійшли. Комплектування ЗСУ та інших військових формувань здійснюється за рахунок військовозобов'язаних і резервістів.
Однак при продовженні активних бойових дій в армії може виникнути потреба поповнення фахівцями військових українських частин.
Як пояснював начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, наступна хвиля масової мобілізації поки не передбачена. І якщо вона буде запущена, то мобілізувати можуть не тільки офіцерів, але сержантів, і можливо - солдатів.
Зараз в основному закликають тих, у кого є досвід проходження військової служби або досвід проходження навчання під час воєнного часу.
У разі нової хвилі мобілізації в Міноборони орієнтуватимуться на конкретні потреби у військовослужбовців і призиватимуть лише за військово-обліковими спеціальностями.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що воєнний стан в Україні продовжили ще на три місяці - що це означає.
А також ми писали про те, кого не призиватимуть в армію під час загальної мобілізації в Україні.