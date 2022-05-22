Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
Воєнний стан в Україні було введено на місяць, починаючи з 05:30 24 лютого через повномасштабне вторгнення Росії. Втім цей правовий режим вже кілька разів подовжували і наразі новий кінцевий термін воєнного стану - 23 серпня.
Що потрібно знати про умови воєнного стану та обмеження для громадян - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Воєнний стан - це особливий правовий режим, який:
- може вводитися по всій країні, або ж в окремих районах.
- вводиться у разі збройної агресії, загрози нападу, небезпеки територіальній цілісності.
- передбачає надання військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.
- передбачає тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод громадянина та прав і законних інтересів юросіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
- вводиться за ініціативи президента, затвердженої Верховною радою.
Відповідно до українського законодавства, на територіях, де введено воєнний стан, можуть утворюватися тимчасові державні органи - військові адміністрації. Рішення про їх утворення приймається президентом за поданням ОДА або військового командування.
Які конституційні права у воєнний стан можуть обмежувати
В указі президента про введення воєнного стану вказано, що на період дії вказаного правового режиму, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини, передбачені такими статтями Конституції України:
- ст. 30 Кожному гарантується недоторканність житла.
- ст. 31 Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
- ст. 32 Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя.
- ст. 33 Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України.
- ст. 34 Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.
- ст. 38 Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
- ст. 39 Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.
- ст. 41 Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
- ст. 42 Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.
- ст. 43 Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
- ст. 44 Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.
- ст. 53 Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.
Правила воєнного стану
Тож, під час дії воєнного стану можуть:
- встановлювати (посилювати) охорону об'єктів держзначення.
- запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення і не заброньованих за підприємствами.
- використовувати потужності та трудові ресурси підприємств для потреб оборони, змінювати режим їхньої роботи.
- примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств для потреб держави.
- запроваджувати комендантську годину з забороною на перебування на вулицях, а також встановлювати режим світломаскування.
- обмежувати свободу пересування громадян та іноземців.
- перевіряти документи у осіб, проводити огляд речей, транспорту і житла.
- забороняти проведення масових заходів.
- порушувати питання про заборону діяльності політичних партій та ГО, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України.
- забороняти або обмежувати вибір місця проживання громадян.
- регулювати роботу підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб.
- вилучати у підприємств чи окремих громадян електронне комунікаційне обладнання, телевізійну, відео- і аудіоапаратуру, комп'ютери та інші технічні засоби зв'язку.
- забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними і отруйними речовинами, а також алкогольними напоями.
- встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби.
- вилучати у підприємств навчальну та бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини.
- забороняти громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку змінювати місце проживання.
- встановлювати військово-квартирну повинність з розквартирування військових, евакуйованого населення.
- встановлювати порядок використання фонду захисних споруд цивільного захисту.
- проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза життю або здоров'ю.
- запроваджувати нормоване забезпечення населення основними продовольчими і непродовольчими товарами.
- вживати додаткових заходів щодо посилення охорони держтаємниці.
- інтернувати (примусово поселяти) громадян іноземної держави, яка здійснює агресію проти України.
- евакуювати затриманих з СІЗО, етапувати засуджених до безпечних місць.
Нагадаємо, сьогодні Рада підтримала ініціативу президента щодо подовження терміну дії воєнного стану в Україні ще на 90 днів - до 23 серпня.