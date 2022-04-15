Мобілізація в Україні: кого призивати під час воєнного стану не будуть
В Україні йде загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію нашої країни. З 24 лютого оголошена повна мобілізація і 3 березня був затверджений закон про чотири хвилі мобілізації. Зараз починається вже третя хвиля.
Кого призивати в армію під час загальної мобілізації не будуть – читайте в матеріалі нижче.
Хвилі мобілізації в Україні
За Законом України" про мобілізацію", під час воєнного стану проводять чотири хвилі протягом 90 днів з можливістю продовження.
Перше: колишні військовослужбовці до 40 років, у яких є бойовий досвід і які служили за контрактом в одній з хвиль мобілізації раніше.
Друга: військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.
Третя: мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу і яких не призвали під час попередніх хвиль мобілізації.
Четверта: громадський резерв. Це громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень щодо призову на військову службу. Їх можуть залучити для комплектування ЗСУ та інших військових формувань виключно в особливий період.
Кого призивати в армію не будуть
Відповідно до статті 23 Закону "про мобілізацію", є категорії громадян, які не підлягають призову на військову службу.
- ті, хто був заброньований на період мобілізації та воєнний час державними органами влади та іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями
- ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії) та особи з інвалідністю
- чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу тільки в разі їх згоди та тільки за місцем проживання)
- чоловіки та жінки, які одні виховують дитину/дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу тільки в разі їх згоди та тільки за місцем проживання)
- чоловіки та жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А або ту, яка хворіє на тяжку хворобу (з відповідною довідкою) віком до 18 років
- чоловіки та жінки, на утриманні яких знаходиться дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження)
- чоловіки та жінки, які виховують повнолітню (18 -23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I або II групи
- чоловіки та жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років); особи, які займаються чоловіком або дружиною, або батьками (своїми або чоловіка / дружини)
- які були визнані інвалідами I-II групи
- особи, які постійно доглядають за особою з інвалідністю I-II групи або за особою, яка, за висновком лікаря, потребує такого догляду
- ті, які займаються постійним доглядом за особами, які потребують турботи за законом (у разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд)
- піклувальники особи з інвалідністю, визнаною судом обмежено дієздатним або недієздатним
- народні депутати, депутати Верховної Ради Криму
а також працівники певних органів:
- військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій;
- ВСУ
- Міністерство оборони України
- Служби безпеки України
- Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
- Національна гвардія України
- Служби зовнішньої розвідки
- Національна поліція України
- Державна прикордонна служба України
- Національна гвардія України
- Національного антикорупційного бюро
- податкової міліції
- Управління державної охорони України
- Державне бюро розслідувань
- Державна виконавча служба України
інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках:
- ті, хто отримує професійну вищу або вищу освіту, аспіранти, асистенти-Стажери, докторанти, які навчаються на денній або дуальній формі навчання;
- науково-педагогічні та науковці закладів професійної вищої та вищої освіти, а також організацій, що мають вчений ступінь та / або вчене звання;
- педагогічні працівники закладів середньої освіти, які працюють хоча б на 0,75 ставки у наукових та освітніх закладах;
- особи, які звільнилися з військової служби в запас і з цього часу ще не минуло шести місяців (до цього переліку не входять резервісти першої черги), але їх можуть призвати за їх власним бажанням;
- чоловіки та жінки, чиї близькі родичі пропали безвісти або загинули під час проведення АТО і були до неї залучені побічно або прямо.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто може покинути Україну під час воєнного стану і які потрібні документи для виїзду.
А також ми розповідали про те, хто і де має право вручати повістки про мобілізацію.