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Мобилизацию в Украине продлили: кого будут призывать летом

Новина українською →
Понедельник 23 мая 2022 11:03
Мобилизацию в Украине продлили: кого будут призывать летом Фото: Мобилизация в Украине (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации. Народные депутаты поддержали законопроект, который продлевает военное положение и мобилизацию еще на 90 дней - до 23 августа.

Кого могут призвать летом в Украине - читайте в материале Styler ниже.

По закону Украины "О мобилизации граждан", призыв граждан на военную службу проводится в четыре волны. По состоянию на 22 мая в Украине было выполнено только две волны мобилизации.

Волны мобилизации в Украине

Первая волна - на службу призывают оперативный резерв и бывших военнослужащих, у которых есть боевой опыт или которые ранее служили по контракту после 2014 года.

Вторая волна - военнослужащие, которые проходили срочную службу или же служили по контракту до 2014 года.

Третья волна - офицеры запаса, военнослужащие, которые окончили военные кафедры ВУЗов.

Четвертая волна - все граждане Украины, у которых нет ограничений по возрасту или по состоянию здоровья.

Мобилизация после 23 мая

Как отмечали ранее в Минобороны, армия Украины укомплектована на 100%. В большинстве регионов до третьей волны мобилизации не дошли. Комплектование ВСУ и других военных формирований совершается за счет военнообязанных и резервистов.

Однако при продолжении активных боевых действий в армии может возникнуть потребность пополнения специалистами военных украинских частей.

Как объяснял начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, следующая волна массовой мобилизации пока не предусмотрена. И если она будет запущена, то мобилизовать могут не только офицеров, но сержантов, и возможно - солдатов.

Сейчас в основном призывают тех, у кого есть опыт прохождения военной службы или опыт прохождения обучения во время военного времени.

В случае новой волны мобилизации в Минобороны будут ориентироваться на конкретные нужды в военнослужащих и будут призывать только по военно-учетным специальностям.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что военное положение в Украине продлили еще на три месяца - что это значит.

А также мы писали о том, кого не будут призывать в армию во время общей мобилизации в Украине.

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