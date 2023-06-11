Мобилизация в Украине: в каких случаях можно оспорить повестку, врученную на блокпосте
В Украине повестку могут вручить в любом месте. Однако есть определенный протокол, которого должны соблюдать, если происходит нарушение, то военнообязанные мужчины имеют право обжаловать выданный документ.
При каких условиях можно обжаловать повестку, выданную на блокпосте, рассказываем в материале ниже.
Когда можно оспорить повестку
После вручения повестки на блокпосте военнообязанный мужчина должен прийти в военкомат. Но если документ был неправильно заполнен или его вручило лицо, которое не уполномочено это делать, то есть основания для обжалования повестки. Следует обратиться в ТЦК, Минобороны или Нацполицию.
Повестки не имеют права выдавать:
- военные, которые дежурят на блокпостах
- таможенники
- полицейские
Повестку должны вручать представители военного комиссариата или органа местного самоуправления. Если документ выдает кто-то другой, то тогда есть законное право отказаться от него.
В таком случае должен быть составлен соответствующий акт с указанием причины отказа. Этот процесс должен происходить в присутствии двух свидетелей.
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Отказ от повестки может повлечь за собою административную и уголовную ответственность.
Административная ответственность наступает, когда военнообязанный получил повестку и во время вручения не было нарушений, а после этого мужчина не явился по вызову в ТЦК в назначенное время.
Уголовная ответственность может быть в том случае, если военнообязанный мужчина избежал отправки в ряды ВСУ.
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