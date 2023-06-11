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Мобилизация в Украине: в каких случаях можно оспорить повестку, врученную на блокпосте

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Воскресенье 11 июня 2023 13:31
Мобилизация в Украине: в каких случаях можно оспорить повестку, врученную на блокпосте Когда можно обжаловать повестку, изданную на блокпосте (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Украине повестку могут вручить в любом месте. Однако есть определенный протокол, которого должны соблюдать, если происходит нарушение, то военнообязанные мужчины имеют право обжаловать выданный документ.

При каких условиях можно обжаловать повестку, выданную на блокпосте, рассказываем в материале ниже.

Когда можно оспорить повестку

После вручения повестки на блокпосте военнообязанный мужчина должен прийти в военкомат. Но если документ был неправильно заполнен или его вручило лицо, которое не уполномочено это делать, то есть основания для обжалования повестки. Следует обратиться в ТЦК, Минобороны или Нацполицию.

Повестки не имеют права выдавать:

  • военные, которые дежурят на блокпостах
  • таможенники
  • полицейские

Повестку должны вручать представители военного комиссариата или органа местного самоуправления. Если документ выдает кто-то другой, то тогда есть законное право отказаться от него.

В таком случае должен быть составлен соответствующий акт с указанием причины отказа. Этот процесс должен происходить в присутствии двух свидетелей.

Когда призывников могут наказать за отказ от повестки

Отказ от повестки может повлечь за собою административную и уголовную ответственность.

Административная ответственность наступает, когда военнообязанный получил повестку и во время вручения не было нарушений, а после этого мужчина не явился по вызову в ТЦК в назначенное время.

Уголовная ответственность может быть в том случае, если военнообязанный мужчина избежал отправки в ряды ВСУ.

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