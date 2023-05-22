Бронь от мобилизации. Кто может получить отсрочку от службы во время войны

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть некоторые исключения. Среди них – "забронированные" работники критически важных компаний, органов государственной власти и другие.

РБК-Украина рассказывает, как оформить бронь на сотрудника, кто может на нее претендовать и на сколько могут дать отсрочку от мобилизации.

Кто имеет право на бронь во время мобилизации

В прошлом году Верховная Рада Украины приняла закон о порядке бронирования военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. В законе определили перечень работников, которые могут быть забронированы и не будут подлежать призыву на военную службу.

Бронь может распространяться на следующие категории граждан:

работников органов государственной власти, местного самоуправления, если их работа необходима для обеспечения этих органов в особый период;

сотрудников критически важных предприятий, учреждений и организаций. Например, занимающиеся производством товаров выполняют работы и оказывают услуги оборонного назначения для нужд ВСУ;

работников предприятий, которые критически важны для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения Украины во время войны.

Во время мобилизации призыва на военную службу не подлежат военнообязанные, народные депутаты Верховной Рады на период своей каденции даже без бронирования, поясняет в комментарии адвокат юридической фирмы Gracers Станислав Полевой.

"Если работники на период мобилизации и военное время забронированы органами государственной власти и другими органами – местного самоуправления или Кабинетом министров, то мобилизации они также не подлежат", – объясняет специалист.

Фото: Брони на время мобилизации подлежат работники предприятий критической инфраструктуры Украины (Getty Images)

В то же время, есть категории госслужащих, которые не могут быть забронированы и которых могут мобилизовать.

"Но это не работники руководящих должностей. А, например, главные специалисты. В то же время депутаты местных советов мобилизации подлежат, и бронирование на них не распространяется", – добавляет Станислав Полевой.

Как забронировать персонал: алгоритм действий

Бронь не предоставляется автоматически. Бронированием занимаются компании, где работают подлежащие мобилизации. Компании должны подать списки работников, которых нужно забронировать, в соответствующие органы.

Органам государственной власти следует подать списки людей на бронь на согласование Генеральному штабу Вооруженных Сил (относительно военнообязанных, состоящих на военном учете в СБУ, Службе внешней разведки – соответственно СБУ и Службе внешней разведки).

следует подать списки людей на бронь на согласование Генеральному штабу Вооруженных Сил (относительно военнообязанных, состоящих на военном учете в СБУ, Службе внешней разведки – соответственно СБУ и Службе внешней разведки). Органы местного самоуправления представляют списки в соответствующие местные органы исполнительной власти для дальнейшего согласования с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины;

представляют списки в соответствующие местные органы исполнительной власти для дальнейшего согласования с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины; Предприятия, учреждения и организации, которым установили мобилизационные задачи, представляют такие списки в орган государственной власти или другой орган, который установил мобилизационную задачу (заказ). К списку следует добавить информацию о решении об установлении мобилизационного задания;

представляют такие списки в орган государственной власти или другой орган, который установил мобилизационную задачу (заказ). К списку следует добавить информацию о решении об установлении мобилизационного задания; Предприятия и учреждения, занимающиеся изготовлением товаров на нужды ВСУ , должны подать списки в центральные органы исполнительной власти, которые осуществляют руководство Вооруженными Силами, другими военными формированиями, для кого они производят свою продукцию. К спискам следует добавить информацию о том, почему нужна бронь тому или иному работнику;

, должны подать списки в центральные органы исполнительной власти, которые осуществляют руководство Вооруженными Силами, другими военными формированиями, для кого они производят свою продукцию. К спискам следует добавить информацию о том, почему нужна бронь тому или иному работнику; Критически важные предприятия и организации должны подать список в центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в соответствующей сфере или соответствующей областной администрации. Следует отметить дату и номер решения о признании предприятия критически важным.

Фото: Работнику самому заниматься бронированием не нужно: этот вопрос берет на себя его работодатель (Getty Images)

Всем этим категориям компаний и учреждений также следует добавить в списки работников подтверждение соответствия учетных данных военнообязанных.

Обратите внимание. Представление списков работников на бронь не означает, что эти люди обязательно получат отсрочку. Каждую ситуацию рассматривают индивидуально.

Получение брони. Что нужно сделать самому работнику

Организация, которая подала человека на бронь и получила подтверждение о его получении, должна выдать работнику выписку – документ с печатью и датой о брони, объясняет РБК-Украина ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич.

В то же время самому работнику для получения брони ехать с какими-то документами в военкомат не нужно. Он только расписывается в специальной ведомости работодателя о том, что он получил эту выписку.

"Сотрудник компании только получает выписку из документа, а все остальное делает работодатель: подает списки, занимается другими вопросами военного учета", – объясняет собеседник.

На какой период бронируют от мобилизации

Для работников органов государственной власти и местного самоуправления отсрочку могут предоставить на весь период мобилизации. А вот работникам предприятий обычно дают бронь на 6 месяцев. Впрочем, на практике этот срок часто продлевается.

Фото: Документы о наличии брони могут пригодиться при вручении повестки на улице (facebook/com.gazetadp)

Почему нужно иметь при себе документы о брони

Работнику желательно постоянно иметь хотя бы копию этой выписки с собой, советует Антон Маринич. По его словам, это поможет, например, при взаимодействии с военными при вручении повесток на улице.

"Если вам хотят вручить повестку, нужно объяснить, что у вас есть основания для отсрочки. Это будет весомым аргументом. Для этого желательно иметь с собой хотя бы копию подтверждающего это документа. Из практики скажу, что с какими-то уполномоченными лицами это срабатывает: они понимают, что повестку выписывать таким людям нет смысла", – советует специалист.