Мобілізація в Україні: у яких випадках можна оскаржити повістку, вручену на блокпості

В Україні повістку можуть вручити у будь-якому місці. Втім є певний протокол, якого повинні дотримуватись, якщо відбувається порушення, то військовозобов'язані чоловіки мають право оскаржити виданий документ.

За яких умов можна оскаржити повістку, видану на блокпості, розповідаємо у матеріалі нижче.

Коли можна оскаржити повістку

Після вручення повістки на блокпості військовозобов'язаний чоловік має прийти до військкомату. Але якщо документ був неправильно заповнений, або його вручила особа, яка неуповноважена це робити, то є підстави для оскарження повістки. Потрібно звернутись у ТЦК, Міноборони або Нацполіцію.

Повістки не мають права видавати:

військові, які чергують на блокпостах

митники

поліцейські

Повістку повинні вручати представники військового комісаріату або представники органу місцевого самоврядування. Якщо документ видає хтось інший, тоді є законне право відмовитись від нього.

У такому випадку має бути складений відповідний акт із вказівкою причини відмови. Цей процес має відбуватися у присутності двох свідків.

Коли призовників можуть покарати за відмову від повістки

Відмова від повістки може передбачати адміністративну та кримінальну відповідальність.

Адміністративна відповідальність настає, коли військовозобовʼязаний отримав повістку і під час вручення не було порушень, а після цього чоловік не зʼявився за викликом до ТЦК у призначений час.

Кримінальна відповідальність може бути у тому випадку, якщо військовозобов'язаний чоловік уникнув відправлення до лав ЗСУ.