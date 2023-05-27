Мобілізація в Україні: за яких умов 17-річних юнаків не випустять за кордон
Деякі українці відправляють своїх 17-річних синів за кордон, оскільки побоюються, що при досягненні повноліття їх мобілізують на війну. Вже є непоодинокі випадки, коли прикордонники не випускали таких юнаків із країни. Втім, чи мали вони законні підстави для цього?
Відповідь на це питання дали юристи адвокатського агентства "Вертикаль" на своєму каналі в Telegram.
Чи можуть 17-річних юнаків не випустити за кордон
"Такі питання дійсно часто виникають, бо деякі прикордонники не випускають 17-річних хлопців за кордон. Якщо взяти норми закону, то такі юнаки мають повне право перетинати кордон під час війни. Але в Україні ввели нову постанову - зменшили вік, коли треба вставати на військовий облік. Тепер хлопці мають ставати на нього з 16 років. І відповідно, не тільки встати на облік, а й отримати приписне", - пояснюють юристи.
При цьому додають, що прикордонники, користуючись цією постановою, можуть не випустити за кордон 17-річного юнака, який не стоїть на обліку.
"Але якщо хлопцю виповнилось 17 років і він стоїть на обліку, то він має право виїхати", - зазначають експерти.
Новий порядок військового обліку призовників
Нагадаємо, що напередодні Нового року Кабмін ухвалив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Уряд передбачив військовий облік жінок-медиків, створення Єдиного держреєстру військовозобов'язаних та зобов'язав ставати на облік хлопців з 16 років.
До військкомату треба йти не в момент, коли виповнилось 16 років, а в той рік, коли має виповнитися 17 років. Тобто якщо юнак досягнув 16-річного віку у 2022 році, то у 2023 він має стати на військовий облік.
Зазначимо, що мобілізувати або призвати на строкову службу можуть тільки з 18 років. Ці зміни потрібні ТЦКСП, щоб вони могли прогнозувати кількість потенційних призовників та мобілізованих.
Раніше ми розповідали про пільгові категорії чоловіків, які можуть виїхати зараз за кордон.
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