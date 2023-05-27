Мобілізація в Україні: за яких умов 17-річних юнаків не випустять за кордон

Деякі українці відправляють своїх 17-річних синів за кордон, оскільки побоюються, що при досягненні повноліття їх мобілізують на війну. Вже є непоодинокі випадки, коли прикордонники не випускали таких юнаків із країни. Втім, чи мали вони законні підстави для цього?

Відповідь на це питання дали юристи адвокатського агентства "Вертикаль" на своєму каналі в Telegram.

Чи можуть 17-річних юнаків не випустити за кордон

"Такі питання дійсно часто виникають, бо деякі прикордонники не випускають 17-річних хлопців за кордон. Якщо взяти норми закону, то такі юнаки мають повне право перетинати кордон під час війни. Але в Україні ввели нову постанову - зменшили вік, коли треба вставати на військовий облік. Тепер хлопці мають ставати на нього з 16 років. І відповідно, не тільки встати на облік, а й отримати приписне", - пояснюють юристи.

При цьому додають, що прикордонники, користуючись цією постановою, можуть не випустити за кордон 17-річного юнака, який не стоїть на обліку.

"Але якщо хлопцю виповнилось 17 років і він стоїть на обліку, то він має право виїхати", - зазначають експерти.

Новий порядок військового обліку призовників

Нагадаємо, що напередодні Нового року Кабмін ухвалив новий порядок військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Уряд передбачив військовий облік жінок-медиків, створення Єдиного держреєстру військовозобов'язаних та зобов'язав ставати на облік хлопців з 16 років.

До військкомату треба йти не в момент, коли виповнилось 16 років, а в той рік, коли має виповнитися 17 років. Тобто якщо юнак досягнув 16-річного віку у 2022 році, то у 2023 він має стати на військовий облік.

Зазначимо, що мобілізувати або призвати на строкову службу можуть тільки з 18 років. Ці зміни потрібні ТЦКСП, щоб вони могли прогнозувати кількість потенційних призовників та мобілізованих.