Кто из мужчин может сейчас выехать из Украины: названы льготные категории

Во время действия военного положения мужчинам призывного возраста запрещается выезд за границу. Но есть исключения: выезжать из Украины могут некоторые категории граждан. Список тех, кому разрешают выезд, достаточно большой.

РБК-Украина рассказывает об основных категориях мужчин, которым разрешают выезд из Украины во время войны, и какие документы нужно подготовить заранее еще до выезда.

Кому из мужчин можно выезжать за границу

Мужчины с инвалидностью

Выезжать могут мужчины, у которых есть инвалидность любой группы. Чтобы пересечь границу, таким людям нужно показать пограничникам один документ, где должна быть указана группа и причина инвалидности:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение;

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;

справку для получения льгот человеку с инвалидностью, не имеющим права на пенсию или социальное пособие.

Те, кто сопровождает людей с инвалидностью

Разрешается выезд сопровождающим родственника, имеющего инвалидность. К примеру, если вы сопровождаете жену или кого-то из родителей, кто имеет инвалидность. Надо иметь документы, которые подтвердят родственные связи с этим человеком. Если вы сопровождаете супругу, нужно иметь подтверждения ее инвалидности, а также свидетельство о браке.

Если вы сопровождаете родителей (своих или жены) с инвалидностью I или II группы, нужно иметь свидетельство о рождении, для родителей жены (супруга) дополнительно к свидетельству о рождении предъявить свидетельство о браке. Если родственники проживают вместе, нужно иметь с собой выдержки о месте жительства. Сейчас такой документ можно получить онлайн в "Дии" или при обращении в ЦНАП.

Также требуется документ, подтверждающий, что вы осуществляете уход за одним из родственников или удостоверение/справка о получении компенсации или помощи за уход. Такие документы могут быть выданы в районной госадминистрации, исполнительном органе поселкового или городского совета.

Если вы сопровождаете ребенка с инвалидностью I или II группы, нужно иметь свидетельство о рождении, документы-подтверждения инвалидности.

Обратите внимание. Действует ограничение, согласно которому мужчины призывного возраста, сопровождающие людей с инвалидностью, обязаны вернуться в Украину не позднее тех людей, которых они сопровождали.

Фото: Перед выездом нужно убедиться, что вы подготовили все необходимые документы (Getty Images)

Многодетные родители

Выезжать разрешается мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Чтобы подтвердить право выезда, нужно предоставить работникам Госпогранслужбы следующие документы:

свидетельства о рождении детей;

свидетельство о браке;

если брак был расторгнут, тогда следует предоставить решение суда о расторжении брака;

решения органа опеки или удостоверения отца или матери многодетной семьи.

Кто самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего ребенка

За границу могут выезжать женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет. В таком случае подтверждающими документами будут:

свидетельство о рождении ребенка или детей;

свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда о лишении другого родителя родительских прав;

решение суда о разводе и определении места жительства с одним из родителей.

Военные могут выезжать на лечение

Украинские военные, получившие ранения во время военных действий, защищая Украину, могут уехать за границу на лечение или реабилитацию.

Для этого им нужно получить специальное направление на лечение за границей и письмо Министерства здравоохранения. Оно должно подтвердить готовность зарубежного медицинского учреждения принять их для лечения.

Фото: На границе вас могут тщательно расспрашивать обо всех обстоятельствах выезда (Getty Images)

Водители и волонтеры

Выезжать во время военного положения могут водители. При условии, что имеют лицензию на международные перевозки грузов. Информацию о таких водителях вносят в информационную систему "Укртрансбезопасности".

Также границу могут пересечь водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские материалы или гуманитарную помощь.

Ранее мы писали, что такое система "Шлях" и уехать за границу водителям и волонтерам.

Спортсмены и культурные деятели

Украинские спортсмены, спортивные тренеры и специалисты по спортивной подготовке имеют право выехать за границу для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого им необходимо получить решение Министерства молодежи и спорта Украины о включении в состав национальной сборной.

Деятели культуры могут выезжать за границу, чтобы собирать средства на благотворительные цели и представлять Украину на международной арене. Для этого им нужно разрешение на выезд, предоставляемый Министерством культуры. Также необходимо получить приглашение от организаторов мероприятия и предварительно подать соответствующий запрос на такой выезд.

Где проверять правила пересечения границы

Обратите внимание. Независимо от того, к какой категории вы относитесь, Госпогранслужба должна при пересечении границы проверить все документы, дающие право уехать из страны во время военного положения. Также могут проводить собеседование, чтобы убедиться, что доказательства выезда достоверны.

Поэтому рекомендуем перед выездом проверить, готовы ли у вас все необходимые документы. Ведь если одного из них не хватит, вас могут завернуть назад и не выпустить за границу.

Правила пересечения границы следует проверять только в официальных источниках.

Основные правила пересечения границы во время действия военного положения можно прочитать на сайте Госпогранслужбы Украины.

На сайте Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины (Мининфраструктуры) опубликованы актуальные правила пересечения границы волонтерами и водителями, которые везут груз и пользуются системой "Шлях".