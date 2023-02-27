Лунный календарь стрижек на март 2023 года: в какие дни не стоит идти к парикмахеру

Лунный календарь использовали с древних времен для выбора оптимальной даты. Такой календарь помогал найти лучший день не только для стрижек, но и других важных процедур. Луна имеет влияние на все живое на планете, поэтому фазы небесного светила могут быть удачными или неудачными для разных дел.

Какие дни будут в марте 2023 года удачными, а какие дни не стоит выбирать для важных дел - читайте в материале Styler ниже.

Для хирургических операций: с 1 по 6 марта, с 23 по 31 марта

Для похода к стоматологу будут удачными: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 31 марта

Нежелательно проводить любые манипуляции с волосами и кардинально менять имидж в период полнолуния - 7 марта.

Дни, которые могут вместе с прической привлечь удачу и перемены: 3, 4, 15, 31 марта

Растущая Луна - с 1 по 6 марта, с 22 по 31 марта

Кстати, ранее мы писали о том, что названы лучшие даты для венчания и заключения брака в 2023 году.

А также рассказывали о том, как назвать малыша, который родится в марте 2023 года.