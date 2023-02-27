Місячний календар стрижок на березень 2023 року: у які дні не варто йти до перукаря

Місячний календар використовували з давніх часів для вибору оптимальної дати. Такий календар допомагав знайти найкращий день не лише для стрижок, а й інших важливих процедур. Місяць має вплив на все живе на планеті, тому фази небесного світила можуть бути вдалими чи невдалими для різних справ.
Які дні будуть у березні 2023 року вдалими, а які дні не варто вибирати для важливих справ – читайте у матеріалі Styler нижче.
Повний місяць - 7 березня о 14:43
Молодий місяць - 21 березня о 19:27
Місяць, що росте - з 1 по 6 березня, з 22 по 31 березня
Місяць, що зменшується - з 8 по 20 березня
Найкращі дні для стрижки: 2, 4, 6, 16, 23, 25, 27, 31 березня
Для швидкого зростання волосся: 2, 4, 6, 23, 25, 27 березня
Для зміцнення волосся: 1, 2, 3, 6, 15, 17, 24, 25, 28, 29, 30 березня
Кардинальна зміна іміджу: 6, 31 березня
Вдалі дні для фарбування: 2, 3, 6, 7, 22, 24, 25, 28, 31 березня
Сприятливі дні для завивки: 17, 18, 24, 25, 27 березня
Дні, які можуть разом із зачіскою залучити удачу та зміни: 3, 4, 15, 31 березня
Найневдалішими днями для стрижки стануть: 1, 5, 7, 10, 15, 18, 21, 22, 30 березня
Небажано проводити будь-які маніпуляції з волоссям та кардинально змінювати імідж у період повного місяця – 7 березня.
Найсильніші енергетичні дні: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 березня
Не варто планувати важливих справ: 8, 23 березня
Для походу до стоматолога будуть вдалими: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 31 березня
Для подорожей та відпочинку: 2, 5, 7, 12, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 21 березня
Для фінансових операцій: 1, 2, 4, 6, 25, 28, 30 березня
Для хірургічних операцій: з 1 до 6 березня, з 23 до 31 березня
До речі, раніше ми писали про те, що названо найкращі дати для вінчання та укладення шлюбу у 2023 році.
А також розповідали про те, як назвати малюка, який народиться у березні 2023 року.