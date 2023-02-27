UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Місячний календар стрижок на березень 2023 року: у які дні не варто йти до перукаря

Місячний календар на березень 2023 року (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Місячний календар використовували з давніх часів для вибору оптимальної дати. Такий календар допомагав знайти найкращий день не лише для стрижок, а й інших важливих процедур. Місяць має вплив на все живе на планеті, тому фази небесного світила можуть бути вдалими чи невдалими для різних справ.

Які дні будуть у березні 2023 року вдалими, а які дні не варто вибирати для важливих справ – читайте у матеріалі Styler нижче.

Фази Місяця у березні 2023 року

Повний місяць - 7 березня о 14:43

Молодий місяць - 21 березня о 19:27

Місяць, що росте - з 1 по 6 березня, з 22 по 31 березня

Місяць, що зменшується - з 8 по 20 березня

Найвдаліші дні для походу до перукарні

Найкращі дні для стрижки: 2, 4, 6, 16, 23, 25, 27, 31 березня

Для швидкого зростання волосся: 2, 4, 6, 23, 25, 27 березня

Для зміцнення волосся: 1, 2, 3, 6, 15, 17, 24, 25, 28, 29, 30 березня

Кардинальна зміна іміджу: 6, 31 березня

Вдалі дні для фарбування: 2, 3, 6, 7, 22, 24, 25, 28, 31 березня

Сприятливі дні для завивки: 17, 18, 24, 25, 27 березня

Дні, які можуть разом із зачіскою залучити удачу та зміни: 3, 4, 15, 31 березня

Невдалі дні для походу до перукарні

Найневдалішими днями для стрижки стануть: 1, 5, 7, 10, 15, 18, 21, 22, 30 березня

Небажано проводити будь-які маніпуляції з волоссям та кардинально змінювати імідж у період повного місяця – 7 березня.

Вдалі та небезпечні дні для інших процедур

Найсильніші енергетичні дні: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 березня

Не варто планувати важливих справ: 8, 23 березня

Для походу до стоматолога будуть вдалими: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 31 березня

Для подорожей та відпочинку: 2, 5, 7, 12, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 21 березня

Для фінансових операцій: 1, 2, 4, 6, 25, 28, 30 березня

Для хірургічних операцій: з 1 до 6 березня, з 23 до 31 березня

До речі, раніше ми писали про те, що названо найкращі дати для вінчання та укладення шлюбу у 2023 році.

А також розповідали про те, як назвати малюка, який народиться у березні 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
лунный календарьстрижкакалендарь стрижек