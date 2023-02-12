Самые лучшие дни для бракосочетания и венчания в 2023 году: календарь

В какие дни в 2023 году нельзя венчаться или заключать брак (freepik com)

Свадьбы, венчания и регистрации брака в Украине проводят из-за войны по мере возможности и поэтому не всегда обращают внимания на даты и календарь. Однако существует календарь, который поможет выбрать самую лучшую дату для важного события.

Какие даты подходят для венчания и заключения брака в 2023 году, а в какие не стоит этого делать - читайте в материале ниже.