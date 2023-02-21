Будут счастливы и успешны: как назвать мальчиков и девочек, рожденных в марте

Выбор имени для будущего ребенка - это особенно трепетный момент для родителей. Ведь оно будет сопровождать его на протяжении всей жизни. Очень важно, чтобы оно соответствовало характеру ребенка. Поэтому важно отталкиваться не только от собственных предпочтений, но и от того, когда ребенок родился.

О том, какие имена подходят детям, родившимся в марте, рассказываем в материале ниже.

Как назвать мартовских мальчиков

Часто мартовские малыши растут уязвимыми. Они очень тяжело воспринимают критику и могут долго таить обиды. Мальчики, рожденные в марте, часто нерешительные и робкие, поэтому иногда им сложно контактировать с людьми. Им тяжело отстаивать собственное мнение, поэтому часто они соглашаются с несправедливостью.

Мартовские мальчики много времени тратят на анализ тех или иных действий. Поэтому они не склонны рисковать и принимать внезапные решения. Если у них что-то не удается, им трудно это пережить и забыть об этом. Им сложно решиться сделать новую попытку, потому что боятся неудачи.

Мальчиков, рожденных в марте, следует называть сильными именами, чтобы придать им уверенности в себе.

Удачными вариантами будут следующие имена:

Тарас

Даниил

Филипп

Павел

Григорий

Илья

Константин

Антон

Леонид

Герасим

Роман

Ефим

Нежелательно мартовского мальчика называть следующими именами, потому что они принесут ему в жизни только несчастье:

Михаил

Сергей

Виктор

Евгений

Василий

Алексей

Как назвать мартовских девочек

Девочки, рожденные в марте, сильно поддаются чужому воздействию. У них часто меняется настроение из-за окружающих людей. Мартовские девочки слишком сильно сочувствуют людям. Также они хорошие собеседники и прекрасные слушатели.

Эти дети часто обладают мягкой и нежной натурой, поэтому важно назвать их сильными именами, чтобы придать девочкам твердость и уверенность в себе.

Мартовские девочки напоминают первые цветы, расцветшие после долгой зимы. И для всех родителей они прекрасны и долгожданны. Поэтому и имени у них должны быть красивыми и сильными.

Удачными вариантами будут следующие имена:

Регина

Маргарита

Евдокия

Анастасия

Ульяна

Василиса

Антонина

Феодора

Марина

Ника

Ираида

Кира

Марианна

Кристина

Лучшими именами в марте для девочек считаются:

Анастасия

Марина

Екатерина

Антонина

Галина

София

Мартовских девочек лучше не называть следующими именами, потому что они считаются несчастливыми для детей, рожденных в первый месяц весны: