Лунный календарь стрижек на март 2023 года: в какие дни не стоит идти к парикмахеру
Лунный календарь использовали с древних времен для выбора оптимальной даты. Такой календарь помогал найти лучший день не только для стрижек, но и других важных процедур. Луна имеет влияние на все живое на планете, поэтому фазы небесного светила могут быть удачными или неудачными для разных дел.
Какие дни будут в марте 2023 года удачными, а какие дни не стоит выбирать для важных дел - читайте в материале Styler ниже.
Фазы Луны в марте 2023 года
Полнолуние - 7 марта в 14:43
Новолуние - 21 марта в 19:27
Растущая Луна - с 1 по 6 марта, с 22 по 31 марта
Убывающая Луна - с 8 по 20 марта
Самые удачные дни для похода в парикмахерскую
Лучшие дни для стрижки: 2, 4, 6, 16, 23, 25, 27, 31 марта
Для быстрого роста волос: 2, 4, 6, 23, 25, 27 марта
Для укрепления волос: 1, 2, 3, 6, 15, 17, 24, 25, 28, 29, 30 марта
Кардинальная смена имиджа: 6, 31 марта
Удачные дни для окрашивания: 2, 3, 6, 7, 22, 24, 25, 28, 31 марта
Благоприятные дни для завивки: 17, 18, 24, 25, 27 марта
Дни, которые могут вместе с прической привлечь удачу и перемены: 3, 4, 15, 31 марта
Неудачные дни для похода в парикмахерскую
Самыми неудачными днями для стрижки станут: 1, 5, 7, 10, 15, 18, 21, 22, 30 марта
Нежелательно проводить любые манипуляции с волосами и кардинально менять имидж в период полнолуния - 7 марта.
Удачные и опасные дни для других процедур
Самые сильные энергетические дни: 1, 2, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30 марта
Не стоит планировать важные дела: 8, 23 марта
Для похода к стоматологу будут удачными: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 31 марта
Для путешествий и отдыха: 2, 5, 7, 12, 18, 21, 22, 28, 29, 30, 21 марта
Для финансовых операций: 1, 2, 4, 6, 25, 28, 30 марта
Для хирургических операций: с 1 по 6 марта, с 23 по 31 марта
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