Місячний календар стрижок на березень 2023 року: у які дні не варто йти до перукаря

Місячний календар використовували з давніх часів для вибору оптимальної дати. Такий календар допомагав знайти найкращий день не лише для стрижок, а й інших важливих процедур. Місяць має вплив на все живе на планеті, тому фази небесного світила можуть бути вдалими чи невдалими для різних справ.

Які дні будуть у березні 2023 року вдалими, а які дні не варто вибирати для важливих справ – читайте у матеріалі Styler нижче.

Для хірургічних операцій: з 1 до 6 березня, з 23 до 31 березня

Для походу до стоматолога будуть вдалими: 1, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 31 березня

Небажано проводити будь-які маніпуляції з волоссям та кардинально змінювати імідж у період повного місяця – 7 березня.

Дні, які можуть разом із зачіскою залучити удачу та зміни: 3, 4, 15, 31 березня

Місяць, що зменшується - з 8 по 20 березня

Місяць, що росте - з 1 по 6 березня, з 22 по 31 березня

До речі, раніше ми писали про те, що названо найкращі дати для вінчання та укладення шлюбу у 2023 році.

А також розповідали про те, як назвати малюка, який народиться у березні 2023 року.