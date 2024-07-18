"Дух свободы": Мишина поделилась впечатлениями от пребывания в США и показала смелый образ (фото)

Актриса Ксения Мишина несколько недель провела в США вместе с сыном, после чего решила поделиться своими выводами об этой стране. В соцсетях она обнародовала соответствующий пост и показалась в смелой латексной одежде.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Что написала Мишина

В посте звезда украинских фильмов и сериалов призналась, что всю жизнь испытывала симпатию к Америке, даже когда еще не бывала там. Актриса отметила, что трехнедельная поездка оказалась достаточно насыщенной и яркой, поэтому теперь она готова озвучить свои мысли по этому поводу.

Так, Ксения написала, что история о "пластмассовых овощах и фруктах" в США на ее опыте оказалась стереотипом.

"Потрясающие супермаркеты с зелеными корнерами, где есть все - от свежих овощей, фруктов и кучи здоровых продуктов с крутыми состоявляющими до горячей вкусной здоровой пищи, не отходя от кассы", - заявила она.

Актриса показала новый образ (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Кроме того, знаменитая украинка не скрывает, что в США ее покоряет дух свободы, особенно сильно ощущаемый там.

"Там всем на тебя плевать - в чем ты одет, чем накормлен, что ты говоришь и как себя проявляешь. Особое чувство отсутствия в воздухе следов осуждения и предрассудков. Ты такой, какой ты есть, со своим видением этого мира", - объяснила знаменитость.

"Все улыбаются везде и всегда. И даже если это не более чем этикет и маскировочные элементы, они точно поднимают настроение и заставляют отвечать взаимностью", - отметила она.

Мишина в латексной одежде (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Главная героиня первого сезона "Холостячки", кроме плюсов, озвучила и минусы, которые успела увидеть в Соединенных Штатах.

В ее списке оказались следующие пункты: высокие цены, высокая скорость жизни, не всегда самый лучший сервис, холодный океан в Санта-Монике, тропические ливни в Майами, отсутствие удобных транспортных сообщений в некоторых Штатах, поэтому без машины там не обойтись.

"Побывав в одной из ведущих мировых стран, увидев уровень прогресса и инноваций, мне стало удивительно осознавать, что наш враг не стесняется претендовать на вхождение в список хедлайнеров, с такими примитивными смыслами и такими же примитивными штатами как Воронеж, Орел, Краснодар и др. .ху…" - подытожила Мишина.

На снимках, которые селебрити опубликовала в своем блоге, она предстала в латексном костюме. Наряд состоял из кроп-топа и штанов фасона клеш с заниженной талией.

Завершили эффектный аутфит распущенные волосы, удлиненный пиджак бежевого цвета и выразительный макияж.

Ксения поделилась выводами о США (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Чем известна Ксения Мишина

35-летняя уроженка Севастополя сыграла в ряде украинских фильмов и сериалов, в частности воплотила роль Лидии Шефер в "Крипосной" и сыграла Камиллу в сериале "Искушение".

Также она участвовала в кастинге шоу "Украина слезам не верит" и была главной героиней первой украинской "Холостячки", где в финале выбрала комика и сценариста Александра Эллерта. Впоследствии они сообщили о расставании.

От предыдущих отношений у актрисы есть сын Платона, который родился в 2012 году.