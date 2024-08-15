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Финалист "Холостячки" рассказал об отношениях с Мишиной: "Общаемся как друзья"

Четверг 15 августа 2024 16:30
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Финалист "Холостячки" рассказал об отношениях с Мишиной: "Общаемся как друзья" Ксения Мишина с участниками "Холостячки" (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Автор: Любовь Блажко

Алексей Тригубенко, финалист первого сезона "Холостячки" с Ксенией Мишиной, рассказал об общении с ней после завершения проекта. Так, мужчина признался, что им удалось сохранить дружеские отношения.

Что еще сказал на эту тему блогер и бизнесмен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Славе Демину.

Тригубенко высказался о Мишиной

По словам Алексея, у них с Ксенией осталось хорошее общение, и актриса даже звонила мужчине, когда узнала о смерти его мамы.

"Мы о жизни говорили с ней на дне рождения у Жени Ковтуненко (другой участник "Холостячки", - прим. ред.), просто классно пообщались. Также она звонила мне, когда мамы не стало, поддержала. Когда мы с ней видимся на каких-нибудь мероприятиях или на дне рождения, то очень приятно общаемся как друзья. Нормальные классные отношения", - рассказал подробности Тригубенко.

Финалист &quot;Холостячки&quot; рассказал об отношениях с Мишиной: &quot;Общаемся как друзья&quot;Алексей Тригубенко и Ксения Мишина на "Холостячке" (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

Что известно об участии Алексея в "Холостячке"

Мужчине удалось дойти до самого финала романтического проекта. Его соперником стал комик и сценарист Александр Эллерт, которого Мишина выбрала вместо него и с которым начала отношения. Однако после периода встреч и совместной жизни пара неожиданно объявила о расставании.

Что касается Алексея, то по завершении программы он не слишком активно высказывался по поводу личной жизни. Но заявлял, что время от времени ходит на свидания с девушками.

Финалист &quot;Холостячки&quot; рассказал об отношениях с Мишиной: &quot;Общаемся как друзья&quot;Алексей во время интервью Славе Демину (скриншот)

Поэтому новость о том, что Алексей впервые стал отцом, была для его подписчиков настоящей неожиданностью. В июле прошлого года у мужчины родился сын, которого он назвал Марк.

Свою избранницу и маму малыша Тригубенко скрывает.

Финалист &quot;Холостячки&quot; рассказал об отношениях с Мишиной: &quot;Общаемся как друзья&quot;В июле прошлого года у Тригубенко родился сын (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)

К слову, Алексей является украинским бизнесменом и блогером. В своих соцсетях он рассказывает подробности повседневной жизни с маленьким сыном, а также делится экспертным мнением на тему инвестирования.

Ранее Алексей откровенно рассказывал о своем опыте отцовства.

Также финалист "Холостячки" высказывался о своей первой в жизни любви.

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