Финалист "Холостячки" рассказал об отношениях с Мишиной: "Общаемся как друзья"
Алексей Тригубенко, финалист первого сезона "Холостячки" с Ксенией Мишиной, рассказал об общении с ней после завершения проекта. Так, мужчина признался, что им удалось сохранить дружеские отношения.
Что еще сказал на эту тему блогер и бизнесмен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Славе Демину.
Тригубенко высказался о Мишиной
По словам Алексея, у них с Ксенией осталось хорошее общение, и актриса даже звонила мужчине, когда узнала о смерти его мамы.
"Мы о жизни говорили с ней на дне рождения у Жени Ковтуненко (другой участник "Холостячки", - прим. ред.), просто классно пообщались. Также она звонила мне, когда мамы не стало, поддержала. Когда мы с ней видимся на каких-нибудь мероприятиях или на дне рождения, то очень приятно общаемся как друзья. Нормальные классные отношения", - рассказал подробности Тригубенко.
Алексей Тригубенко и Ксения Мишина на "Холостячке" (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
Что известно об участии Алексея в "Холостячке"
Мужчине удалось дойти до самого финала романтического проекта. Его соперником стал комик и сценарист Александр Эллерт, которого Мишина выбрала вместо него и с которым начала отношения. Однако после периода встреч и совместной жизни пара неожиданно объявила о расставании.
Что касается Алексея, то по завершении программы он не слишком активно высказывался по поводу личной жизни. Но заявлял, что время от времени ходит на свидания с девушками.
Алексей во время интервью Славе Демину (скриншот)
Поэтому новость о том, что Алексей впервые стал отцом, была для его подписчиков настоящей неожиданностью. В июле прошлого года у мужчины родился сын, которого он назвал Марк.
Свою избранницу и маму малыша Тригубенко скрывает.
В июле прошлого года у Тригубенко родился сын (Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko)
К слову, Алексей является украинским бизнесменом и блогером. В своих соцсетях он рассказывает подробности повседневной жизни с маленьким сыном, а также делится экспертным мнением на тему инвестирования.
Ранее Алексей откровенно рассказывал о своем опыте отцовства.
Также финалист "Холостячки" высказывался о своей первой в жизни любви.