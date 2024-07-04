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Известная актриса и подруга Мишиной призналась, что думает о ее скандале из-за русского языка

Четверг 04 июля 2024 16:46
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Известная актриса и подруга Мишиной призналась, что думает о ее скандале из-за русского языка Елена Светлицкая и Ксения Мишина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Зелинская

Звезда фильма "Будинок "Слово" Елена Светлицкая честно рассказала, что думает о скандальном интервью своей подруги Ксении Мишиной.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на выпуск "Тур зірками".

Светлицкая отметила, что ее позиция относительно враждебного языка однозначна. Женщина в шутку добавила, что ее дочки растут как две настоящие националистки.

Относительно Мишиной Елена заметила, что у нее не было возможности лично поговорить с актрисой об интервью. Она добавила, что если бы артистки дискутировали об этом, то женщина поделилась бы своим мнением.

Известная актриса и подруга Мишиной призналась, что думает о ее скандале из-за русского языкаЕлена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Также актриса подчеркнула, что хоть она избегает русскоязычного контента, но все же посмотрела интервью.

"Все что могу сказать, что говорить о сознании на русском языке - это странно. Это то, что я чувствовала, но я ни в коем случае не осуждаю Ксюху и я думаю, что она могла бы сама ответить на этот вопрос",- комментирует артистка.

Известная актриса и подруга Мишиной призналась, что думает о ее скандале из-за русского языкаЕлена Светлицкая (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

Елена добавила, что про эту ситуации она не писала Мишиной. Артистка сказала, что они сохраняют с Ксенией теплые и дружеские отношения, правда, вспомнить, когда они в последний раз виделись - не смогла.

Что известно о скандале

В марте этого года, по сети распространился русскоязычный подкаст с Ксенией Мишиной. Чтобы охватить "международную аудиторию", знаменитость вместе с фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем записала его на враждебном языке.

Комментаторы под роликом были возмущены из-за языка общения украинцев. После негативной реакции пользователей возможность комментировать интервью на YouTube-канале "BODYMAKER" и Instagram-страницах Мишиной и Пилькевича решили отключить.

Сеть также разозлил тот факт, что Ксения является ведущей программы "Я люблю Україну", которую канал ТЕТ позиционирует как "самое патриотическое шоу о нашей великой непокоренной стране".

Ранее мы писали, что Слава Демин рассказал об их отношениях с Ксенией Мишиной.

Также рассказывали чем запомнился звезда "Квартала" Руслан Ханумак, который сбежал из Украины.

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