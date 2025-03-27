ТЦК "запаковали" известного украинского певца на глазах у маленькой дочери (видео)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram -аккаунте группы.

В связи с этим концерт, запланированный на 30 марта во Львове, будет перенесен.

"Меня мобилизовали, соответственно львовский концерт переносится на 20 июня, там чуваки должны все сообщить, что и как. Все билеты действительны! Время от времени буду выходить на связь", - сказано в публикации.

ТЦК "запаковали" Якова Марного на улице

Подробностями о том, что мужчину "запаковали" прямо на улице, поделилась в Stories его супруга Анна.

"Выходим из трамвая, а там прямо перед нами стоит машина, где его "пакуют". Я просто начинаю кричать: "Ты что прикалываешься? Вылезай оттуда! Что ты делаешь?" Эльза тоже начинает кричать: "Папа, ты куда?", - рассказала она.

Затем они подошли поближе и попробовали поговорить. На что музыкант сказал, что он вернется через 2 часа.

"Ему сказали, что мы только данные ваши обновим и вернем вас. В итоге его забрали в поликлинику, закрыли там. Я потом туда пришла, хотя бы чтобы побыть рядом и поддержать. Но я не смогла попасть туда, так как там все на замках", - отметила Анна.

Затем она рассказала о том, что муж прошел медосмотр, ему дали выписку и сказали, что нужно съездить "в еще одно место на улицу Волкова", чтобы поставить "штампик". Но, как оказалось позже, его отвезли на ДВРЗ.

"Его отвезли на ДВРЗ. В июне должно закончиться обучение", - отметила она со слезами на глазах.

"В 10 утра его забрала, в 6 вечера приехала, передала ему какие-то вещи, какой-то перекус таблетки, лекарства и все. Ждем июня, а дальше будет видно", - рассказала Анна.

Также она отметила, что для нее это трагедия, так как она осталась сама с детьми.

Что Марный говорил о мобилизации и бронировании

В интерв'ю РБК-Украина солист "ДК Энергетик" отмечал, что думал о мобилизации. А вот по поводу бронирования артистов-мужчин Марный высказывался прямо.

"Да нет. Нет и еще раз нет. Мы такие же люди, как и все остальные. Я думаю, иметь какие-то привилегии - это ерунда", - говорил он.

Помимо этого, музыкант считает, что вопрос бронирования очень трудный. Ведь "делить" людей на тех, кто должен идти воевать, а кто - нет, тяжело и несправедливо.

"Я не знаю, потому что здесь уже начинается по Орвелу, кто-то лучше, кто достойнее. Юридически, я думаю, это будет максимальная неразбериха. Как это решать? Кто делает больший вклад или еще что-то… Нет, я против такого, потому что это просто несправедливо. Чем, скажем, человек, который печет хлеб на каком хлебзаводе, хуже человека, который пишет песню? И ничем!" - объяснял Яков.

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